Tourisme de Hô Chi Minh-Ville : des résultats positifs entre janvier et septembre
Selon les données du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, les activités touristiques de la ville au cours des 9 premiers mois de 2026 continuent d'enregistrer des résultats positifs. Les recettes totales sur cette période devraient atteindre 282.696 milliards de dôngs, soit une hausse de 43,4% par rapport à la même période de 2025.
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|Hô Chi Minh-Ville devrait accueillir plus de 49 millions de visiteurs vietnamiens et étrangers au cours des neuf premiers mois de 2026.
Pendant ce temps, Hô Chi Minh-Ville devrait accueillir plus de 8,517 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 34,5% sur la même période. Tandis que le nombre de touristes nationaux est estimé à 39,565 millions, en baisse de 5,2%, atteignant 79,1% du plan. Rien qu'en septembre, le nombre de visiteurs internationaux dans la ville a été estimé à près de 750.000, tandis que les visiteurs nationaux ont atteint plus de 4 millions, et les recettes touristiques totales du mois sont estimées à 23.000 milliards de dôngs.
Ces résultats démontrent l'attractivité d’Hô Chi Minh-Ville comme destination, créant ainsi davantage de motivation pour l'industrie du tourisme afin de continuer à mettre en œuvre des activités promotionnelles et à améliorer la qualité des produits. Selon les résultats de ces 9 mois, les recettes touristiques totales de la ville ont atteint 85,7% de l'objectif annuel de 330.000 milliards de dôngs. Parallèlement, le nombre de visiteurs internationaux a atteint plus de 77% des 11 millions planifiés pour 2026.
|Un coin de Hô Chi Minh-Ville.
En outre, l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville continue de recevoir de nombreux prix prestigieux tels que "Première destination de tourisme d'affaires d'Asie", "Première destination d'événements et de festivals d'Asie" et "Première destination touristique MICE d'Asie". Il s’agit de récompenses décernées dans le cadre de la cérémonie des World Travel Awards 2026 pour la région Asie, Océanie et océan Indien.
|Une délégation de visiteurs étrangers au Palais de la Réunification, un monument incontournable de Hô Chi Minh-Ville.
|Des visiteurs internationaux explorent le centre-ville en cyclo.
|Le marché de Bên Thành, une destination à ne pas manquer.
|Touristes dans la zone culturelle et touristique de Suôi Tiên.
|L'hôtel Majestic, un joyau patrimonial au bord de la rivière de Saigon.
|Croisière nocturne sur la rivière de Saigon, un produit qui attire les convives nationaux et étrangers.
|Le tour en hélicoptère, l'un des nouveaux produits qui attire les touristes haut de gamme.
|La plage de Bai Sau dans le quartier de Vung Tàu.
|Côn Dao, un paradis touristique pour les visiteurs internationaux.
|L'accueil des touristes internationaux à bord de luxueux navires de croisière 5 étoiles est l'un des atouts majeurs du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.
|Les bus à impériale sont l'un des moyens de transport les plus populaires auprès des touristes internationaux qui explorent le centre-ville.
|Des touristes dans la rue piétonne Nguyên Huê.
|Une performance impressionnante de sports nautiques lors du Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville.
|Le siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, l'une des attractions touristiques les plus populaires du centre-ville.
Texte et photos : Tân Dat/CVN