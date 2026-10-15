Tourisme de Hô Chi Minh-Ville : des résultats positifs entre janvier et septembre

Selon les données du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, les activités touristiques de la ville au cours des 9 premiers mois de 2026 continuent d'enregistrer des résultats positifs. Les recettes totales sur cette période devraient atteindre 282.696 milliards de dôngs, soit une hausse de 43,4% par rapport à la même période de 2025.

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Pendant ce temps, Hô Chi Minh-Ville devrait accueillir plus de 8,517 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 34,5% sur la même période. Tandis que le nombre de touristes nationaux est estimé à 39,565 millions, en baisse de 5,2%, atteignant 79,1% du plan. Rien qu'en septembre, le nombre de visiteurs internationaux dans la ville a été estimé à près de 750.000, tandis que les visiteurs nationaux ont atteint plus de 4 millions, et les recettes touristiques totales du mois sont estimées à 23.000 milliards de dôngs.

Ces résultats démontrent l'attractivité d’Hô Chi Minh-Ville comme destination, créant ainsi davantage de motivation pour l'industrie du tourisme afin de continuer à mettre en œuvre des activités promotionnelles et à améliorer la qualité des produits. Selon les résultats de ces 9 mois, les recettes touristiques totales de la ville ont atteint 85,7% de l'objectif annuel de 330.000 milliards de dôngs. Parallèlement, le nombre de visiteurs internationaux a atteint plus de 77% des 11 millions planifiés pour 2026.

En outre, l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville continue de recevoir de nombreux prix prestigieux tels que "Première destination de tourisme d'affaires d'Asie", "Première destination d'événements et de festivals d'Asie" et "Première destination touristique MICE d'Asie". Il s’agit de récompenses décernées dans le cadre de la cérémonie des World Travel Awards 2026 pour la région Asie, Océanie et océan Indien.

Texte et photos : Tân Dat/CVN