Mise en vente des billets du train touristique Huê - Phong Nha

Depuis le 17 août, le secteur ferroviaire met en vente les billets de la paire de trains HQ1/HQ2, baptisée "Voyage au cœur des merveilles - Patrimoines mondiaux", reliant l’ancienne capitale impériale de Huê à Phong Nha, dans la province de Quang Tri.

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Longue d’environ 190 km, la ligne est parcourue en un peu plus de quatre heures. Le train dessert des gares situées à proximité de plusieurs sites touristiques majeurs, notamment l’ensemble des monuments de Huê (gare de Huê), l’ancienne citadelle de Quang Tri (gare de Dông Hà), les tunnels de Vinh Môc (gare de My Trach) et le parc national de Phong Nha - Ke Bàng (gare de Tho Lôc).

Photo : VNA/CVN

La rame compte huit voitures et peut accueillir plus de 300 passagers, dont cinq voitures équipées de sièges pivotants, une voiture VIP de 24 places, une voiture communautaire et une voiture dédiée aux activités de divertissement.

Les voitures sont décorées sur les thèmes de la culture, du tourisme et du patrimoine de la ville de Huê et de la province de Quang Tri. Certaines gares desservies par la ligne devraient également accueillir des espaces de présentation et de vente de produits certifiés OCOP.

Selon les horaires prévus, le train HQ2 part de la gare de Huê à 7h15 et arrive à la gare de Tho Lôc à 11h55. Dans le sens inverse, le train HQ1 quitte Tho Lôc à 13h15 pour arriver à Huê à 17h25.

Pendant la semaine inaugurale, du 29 août au 5 septembre, les billets bénéficient d’une réduction de 50%, avec des tarifs compris entre 210.000 et 380.000 dôngs. Du 6 septembre au 31 décembre, une réduction de 15% sera appliquée.

Les passagers achetant des billets aller-retour après la semaine inaugurale bénéficieront en outre d’une réduction de 10% sur le billet retour. Des offres préférentielles sont également prévues pour les groupes, les entreprises, les associations de tourisme et les bénéficiaires de politiques sociales.

VNA/CVN