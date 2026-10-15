La ville de Bac Ninh parachève ses infrastructures pour valoriser la marque locale

Terre riche en patrimoine et en identité culturelle, Bac Ninh modernise ses infrastructures touristiques et diversifie ses prestations afin de renforcer son attractivité auprès des visiteurs, notamment internationaux.

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Photo : VNA/CVN

Bac Ninh abrite des milliers de sites historiques et culturels, de festivals et de trésors nationaux, ainsi que de nombreux éléments du patrimoine culturel immatériel. La ville compte également huit patrimoines inscrits par l’UNESCO, auxquels s’ajoutent des sites paysagers emblématiques tels que le ruisseau de Mo, les lacs de Câm Son et de Khuôn Thân, la forêt primaire de Khe Rô ou encore la réserve naturelle de Tây Yên Tu.

Ces précieux atouts constituent des fondations solides pour développer à Bac Ninh une offre d’itinéraires touristiques variés et immersifs, parfaitement en phase avec les nouvelles attentes des visiteurs internationaux, de plus en plus attirés par la culture locale, la vie communautaire et les valeurs authentiques.

Photo : VNA/CVN

Au cours des dernières années, les infrastructures touristiques de la ville se sont nettement améliorées. Les sites historiques et culturels font l’objet d’une attention soutenue en matière de conservation et de valorisation.

La ville compte actuellement 1.057 établissements d’hébergement, pour près de 16.400 chambres, dont six hôtels cinq étoiles et 22 établissements classés de une à trois étoiles. Par ailleurs, trois parcours de golf répondant aux normes internationales sont aujourd’hui opérationnels dans les communes et quartiers de Tiên Phong, Vân Hà et Bac Lung. La ville dispose aussi de 40 zones et sites touristiques reconnus au niveau local, ainsi que d’un réseau varié de restaurants adaptés à tous les publics.

Photo : VNA/CVN

En 2025, Bac Ninh a accueilli environ 6,3 millions de visiteurs, dont 355.000 voyageurs internationaux, générant des recettes touristiques estimées à près de 5.500 milliards de dôngs. Au cours du premier semestre 2026, Bac Ninh a enregistré 4,17 millions d’arrivées, incluant plus de 280.000 touristes étrangers.

Actuellement, près de 60.000 experts étrangers résident et travaillent dans la ville. Ils constituent un réservoir essentiel pour le tourisme d’affaires et le segment MICE (réunions, incentives, conférences et expositions). Ce public offre également un fort potentiel pour le développement du tourisme de loisirs, du shopping et de la découverte culturelle.

Photo : VNA/CVN

Bac Ninh bénéficie par ailleurs d’un réseau de transport privilégié grâce à sa proximité avec la capitale Hanoï et l’aéroport international de Nôi Bài. La mise en service programmée pour 2027 de l’aéroport international de Gia Binh devrait donner une impulsion majeure au secteur touristique, attirer de nouveaux investissements directs étrangers dans les zones industrielles et stimuler le marché du MICE.

Selon le Plan directeur de développement du tourisme pour la période 2026-2030, Bac Ninh ambitionne de faire du tourisme, d’ici 2030, un secteur économique majeur, avant de le hisser au rang de secteur clé. La ville souhaite s’imposer comme un centre incontournable du tourisme culturel, patrimonial et de villégiature dans la région de la capitale et le delta du fleuve Rouge. Elle vise à accueillir plus de 10 millions de visiteurs, dont un million de touristes internationaux, et à porter les recettes touristiques au-delà des 10.000 milliards de dôngs.

Vân Anh/CVN