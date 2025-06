Assemblée nationale

L’ambition de faire du pays une porte d’entrée financière à l’échelle mondiale

Le niveau de développement et la compétitivité d’un centre financier sont mesurés par l’indice GFCI (Global Financial Centres Index), fondé sur cinq piliers : environnement des affaires, écosystème financier, infrastructures, ressources humaines et réputation de la ville.

À ce jour, 119 centres financiers sont reconnus dans le monde. Hô Chi Minh-Ville figure dans ce classement, occupant la 98e position en 2025 selon le GFCI 37, soit une progression de sept places par rapport à l’année précédente.

Nguyên Hoa Binh a souligné la nécessité de créer un centre financier international afin d’attirer les capitaux internationaux et de stimuler une croissance économique à deux chiffres dans la nouvelle ère de prospérité, de modernité et de puissance nationale. La création du centre vise à impulser une transformation radicale des infrastructures, en particulier dans les domaines des transports, de l’énergie et de l’économie numérique, tout en renforçant l'innovation, les technologies financières (Fintech), la gestion des actifs numériques et la transformation numérique à l’échelle nationale.

Ambition pour l'avenir

Outre les bénéfices économiques, le Centre financier international contribuera au développement social en créant des emplois qualifiés, en attirant des talents nationaux et internationaux et en améliorant la qualité de vie grâce à des services modernes. Il s’accompagnera également de l’adoption de normes juridiques conformes aux standards financiers internationaux, renforçant la confiance des investisseurs.

Le gouvernement prévoit de créer en 2025 le Centre financier international qui s'implante à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang. L’objectif est de placer, d’ici 2035, le centre dans le Top 75 des centres financiers mondiaux selon le GFCI, puis dans le Top 20 mondial à l’horizon 2045.

Le vice-Premier ministre a rappelé que le Bureau politique soutenait pleinement la création du Centre financier international. Le gouvernement le dirige avec fermeté, en s’appuyant sur un environnement politique et social stable, une économie en croissance durable, un climat d’investissement attractif, une intégration internationale approfondie et un positionnement géostratégique favorable au sein de l’ASEAN et à l’échelle mondiale.

Avec un besoin croissant en capitaux pour soutenir une croissance ambitieuse, la création du Centre financier international pourrait bien marquer un tournant décisif dans l’ascension économique du Vietnam.

