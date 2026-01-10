Le Tchad accueille plus de 900.000 réfugiés soudanais depuis avril 2023

Plus de 900.000 réfugiés soudanais fuyant la violence et les conflits ont trouvé refuge au Tchad depuis avril 2023, selon les chiffres officiels communiqués par le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Tchad.

L'agence onusienne a indiqué qu'aujourd'hui, une personne sur trois dans l'est du pays est réfugiée, précisant que beaucoup de personnes arrivent avec presque rien, épuisées, traumatisées, mais portées par l'espoir. "Mille jours de guerre, de violence, de peur et de familles contraintes de fuir pour sauver leur vie", a-t-elle dit.

Selon l'antenne du HCR au Tchad, dès les premiers jours de la crise, les Tchadiens ont ouvert leurs portes, partagé leur nourriture et offert un abri, souvent bien avant l'arrivée de l'aide humanitaire. Malgré des ressources limitées et des défis quotidiens, ils ont fait preuve d'une solidarité et d'une humanité exceptionnelles. Le gouvernement tchadien a également fait montre d'un engagement majeur en maintenant l'accès à l'asile et en protégeant les réfugiés.

Afin de maintenir cet élan de solidarité, un soutien international accru et durable est indispensable pour répondre aux besoins urgents, protéger les réfugiés et soutenir les communautés qui les accueillent, a estimé le HCR.

