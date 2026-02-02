ONU : près de 12 millions de personnes déplacées à cause du conflit au Soudan

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a indiqué, dimanche, qu'environ 12 millions de personnes demeurent déplacées de force au Soudan, en raison du conflit en cours dans le pays depuis avril 2023.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le HCR a précisé que le conflit au Soudan "a provoqué la plus grande crise de déplacement au monde, avec près de 12 millions de personnes toujours déplacées de force".

L'agence onusienne a relevé que "les besoins humanitaires restent aussi urgents qu'au début de la crise", soulignant que "le peuple soudanais a aujourd'hui besoin avant tout de la paix".

Depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d'un conflit opposant l'armée soudanaise aux Forces de soutien rapide, ayant fait des milliers de morts et provoqué le déplacement et la dispersion de millions de personnes.

