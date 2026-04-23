Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers développements en lien avec le conflit au Moyen-Orient le 22 avril, alors que Donald Trump a annoncé une prolongation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril entre les États-Unis et l'Iran :

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Photo : AFP/VNA/CVN

Trump juge "possible" une reprise des discussions avec l'Iran dans les prochains jours

Donald Trump a jugé "possible" que les discussions avec l'Iran reprennent dans les prochains jours, dans un échange de textos le 22 avril avec le New York Post.

"C'est possible! Président DJT", a-t-il écrit en réponse à une journaliste du tabloïd, qui l'interrogeait sur la probabilité que des discussions se tiennent dans les prochaines "36 à 72 heures", donc d'ici le 24 avril.

Liban : plus de 62.000 logements détruits ou endommagés par Israël dans la dernier conflit

Plus de 62.000 logements ont été détruits ou endommagés dans les opérations israéliennes en plus de six semaines du conflit, a indiqué le 22 avril un responsable libanais.

"En près de 45 jours (de conflit), nous avons recensé 21.700 logements détruits, et 40.500 endommagés", a affirmé le secrétaire général du Conseil national de la recherche scientifique (CNRS), Chadi Abdallah, lors d'une conférence de presse.

Liban: un 2e militaire français de la Finul est mort des suites de ses blessures

Un deuxième militaire français de la Finul, la mission de l'ONU au Liban, est mort le 22 avril "des suites de ses blessures" infligées au Liban "par des combattants du Hezbollah" dans "la même embuscade" qui a tué le 18 avril l'adjudant Florian Montorio, a annoncé Emmanuel Macron.

"Le caporal-chef Anicet Girardin du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, rapatrié hier du Liban où il avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah, est mort ce matin des suites de ses blessures", a déclaré le président sur le réseau X, ajoutant que la Nation saluait "avec émotion" sa mémoire "et son sacrifice".

Pourparlers avec Israël : le Liban va demander une extension d'un mois de la trêve



Le Liban va demander lors des pourparlers prévus le 23 avril avec Israël à Washington une extension d'un mois de la trêve, a indiqué le 22 avril une source officielle.

"Le Liban demandera l'extension pour un mois de la trêve, le strict respect du cessez-le-feu et l'arrêt par Israël des opérations de dynamitage et de destruction dans les zones où il est présent", a indiqué cette source.

Trois personnes ont été tuées mercredi dans des frappes israéliennes au Liban malgré la trêve.

Trois combattants kurdes iraniens blessés en Irak

Des frappes de drones le 22 avril dans la région du Kurdistan, au nord de l'Irak, ont blessé trois combattants kurdes iraniens, a affirmé un groupe d'opposition en exil en imputant à l'Iran la responsabilité de l'attaque.

L'Iran affirme avoir saisi deux navires tentant de passer par le détroit d'Ormuz

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont affirmé le 22 avril dans un communiqué que leurs forces navales avaient intercepté deux navires tentant de franchir le détroit d'Ormuz. "Les deux navires en infraction ont été saisis par les forces navales des Gardiens de la Révolution et dirigés vers la côte iranienne", a-t-on ajouté.

Washington sanctionne Bagdad pour l'obliger à démanteler les milices pro-Iran

Les États-Unis ont suspendu la livraison de dollars à Bagdad ainsi que des programmes de coopération militaire, espérant forcer l'Irak à démanteler les milices pro-iraniennes qu'ils accusent de d'attaques récentes contre des intérêts américains, selon des médias.

L'OTAN assure faire "le nécessaire pour défendre la Turquie"

Photo : AFP/VNA/CVN

L'OTAN "fera toujours le nécessaire pour défendre la Turquie", pays membre de l'Alliance atlantique visé par quatre tirs de missiles iraniens le mois dernier, a déclaré le 22 avril à Ankara son secrétaire général, Mark Rutte.

"Ces dernières semaines, l'OTAN a intercepté avec succès, à quatre reprises, des missiles balistiques iraniens se dirigeant vers la Turquie", a indiqué M. Rutte.

L'Iran affirme maîtriser son approvisionnement alimentaire

"Malgré le blocus naval américain, nous n'avons aucun problème pour fournir des biens de première nécessité et des aliments, car, en raison de la taille du pays, il est possible d'importer via différentes frontières", a déclaré mardi le ministre iranien de l'Agriculture, Gholamreza Nouri.

Israël appelle le Liban à "travailler ensemble" contre le Hezbollah

"Demain, les discussions directes entre Israël et le Liban reprendront à Washington D.C. Je lance un appel au gouvernement du Liban : travaillons ensemble contre l'Etat terroriste que le Hezbollah a construit sur votre territoire", a déclaré le 22 avril le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar devant des diplomates lors d'une cérémonie marquant le 78e anniversaire de l'indépendance d'Israël.

L'Iran exécute un homme pour des liens avec les renseignements israéliens

L'Iran a pendu le 22 avril un homme reconnu coupable de liens avec les services de renseignements israéliens, a annoncé le pouvoir judiciaire, dernière exécution en date depuis le déclenchement du conflit avec Israël et les États-Unis le 28 février.

AFP/VNA/CVN