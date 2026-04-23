En Guinée équatoriale, le pape appelle au "respect des droits de chaque citoyen"

Le pape Léon XIV a appelé le 22 avril au " respect des droits de chaque citoyen " devant des milliers de fidèles au stade de Bata, la plus grande ville de Guinée équatoriale, après y avoir visité une prison, au deuxième jour de son séjour dans ce pays d'Afrique centrale.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans une atmosphère festive mêlant chants et danses traditionnelles, le pape américain a plaidé pour le "respect des droits de chaque citoyen, de chaque famille, de chaque groupe social", reprenant les mots du pape Jean-Paul II (1978-2005) lors de sa visite en 1982 dans ce pays hispanophone de deux millions d'habitants, tristement réputé pour son pouvoir autoritaire et ses atteintes aux libertés individuelles.

Avant cela, Léon XIV a effectué une visite très encadrée du centre pénitentiaire de Bata (Ouest) et livré une rare dénonciation des conditions de vie des détenus.

Dans la cour de la prison, aux murs rose saumon fraîchement repeints surmontés de barbelés, des détenus ont chanté et dansé sous une pluie battante et selon une mise en scène savamment orchestrée, alignés face au souverain pontife.

"L'administration de la justice a pour but de protéger la société, mais pour être efficace, elle doit toujours miser sur la dignité et les potentialités de chaque personne", a-t-il affirmé devant les 600 détenus que compte la prison, dont une trentaine de femmes.

Vêtus de tenues orange vif ou vert kaki, les détenus, des hommes jeunes pour la plupart, avaient tous le crâne rasé et portaient des sandales en plastique aux pieds. Certains avaient un masque sur le visage.

Quelques secondes après l'arrivée du pape, un déluge de pluie s'est abattu dans la cour de la prison. À la fin de la rencontre, les détenus ont explosé dans un mouvement de joie collectif et de danse en scandant "Libertad" ("Liberté" en français).

Pour ce dixième jour de sa tournée à la cadence effrénée en Afrique, le pape a d'abord célébré une messe devant près de 100.000 fidèles à Mongomo (Est), fief du clan présidentiel situé à la frontière avec le Gabon.

En présence du président Teodoro Obiang Nguema, 83 ans, qui dirige le pays depuis 1979, le pape a appelé à ce que "les espaces de liberté s'accroissent, que la dignité de la personne humaine soit toujours préservée". "Je pense aux prisonniers, souvent contraints de vivre dans des conditions d'hygiène et de santé inquiétantes", a-t-il ajouté.

Attendu sur les terrains sensibles du pluralisme politique et des libertés publiques, Léon XIV avait appelé le 21 avril les autorités à se mettre "au service du droit et de la justice" et dénoncé "la colonisation des gisements pétroliers et miniers, au mépris du droit international et de l'autodétermination des peuples".

La Guinée équatoriale s'est considérablement enrichie depuis la découverte d'importants gisements de pétrole au début des années 1990. La production d'hydrocarbures représentait 46,1% de son PIB en 2024, selon la Banque africaine de développement.

Depuis le début de sa tournée marathon de 11 jours dans quatre pays d'Afrique, le pape enchaîne messes, discours, vols, rencontres, cérémonies et bains de foule dans une chaleur tropicale étouffante.

Après un périple de 18.000 km débuté en Algérie et poursuivi au Cameroun et en Angola, le pape achèvera sa tournée le 23 avril par une messe en plein air au stade de Malabo, avant de rentrer à Rome.

AFP/VNA/CVN