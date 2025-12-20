Burundi : au moins 34 cas de choléra dont un décès au camp de réfugiés de Busuma

Au moins 34 cas de choléra, dont un décès, ont été signalés dans le camp de réfugiés de Busuma, dans l'Est du Burundi, a rapporté vendredi 19 décembre la Radio-Télévision nationale du Burundi (RTNB).

>> L'Afrique enregistre plus de 4.200 décès dus au choléra et au mpox en 2025

>> Le Soudan frappé par la pire épidémie de choléra, au moins 40 morts

>> L'ONU alloue un million de dollars à la lutte d'urgence contre l'épidémie de choléra au Tchad

Photo : CTV/CVN

Selon la RTNB, le camp de réfugiés de Busuma, situé dans la zone de Kayongozi du district de Ruyigi, dans la province de Buhumuza, a une capacité d'accueil de 20.000 personnes. À la date du 18 décembre, il avait accueilli plus de 21.000 réfugiés venant de la République démocratique du Congo (RDC).

Ces chiffres ont été révélés jeudi lors d'une visite du site de réfugiés de Busuma organisée conjointement par l'Office national de protection des réfugiés et apatrides (ONPRA) et l'Administration provinciale de Buhumuza.

À cette occasion, Fiacre Nkunzimana, représentant l'ONPRA, a souligné que les réfugiés ont un besoin urgent d'eau potable, d'abris, de nourriture et de médicaments.

Selon le reportage de la RTNB, le camp de réfugiés de Buhumuza a commencé à accueillir des réfugiés de la RDC le 9 décembre, avec 1.031 personnes arrivées sur le site le premier jour.

Auparavant, les autorités burundaises avaient demandé une aide internationale urgente pour plus de 70.000 demandeurs d'asile originaires de la RDC qui ont fui les violences dans l'est du pays et ont cherché refuge au Burundi depuis le 5 décembre.

Xinhua/VNA/CVN