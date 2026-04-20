Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers développements lundi 20 avril en lien avec le conflit au Moyen-Orient, à deux jours de l'expiration du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le prix du pétrole bondit à nouveau

Les prix du pétrole se sont à nouveau envolés lundi, après le regain de tensions entre les Washington et Téhéran.

Vers 23H45 GMT, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, grimpait de 8,04% à 90,59 dollars, tandis que le Brent de la mer du Nord, référence mondiale, gagnait 6,88% à 96,60 dollars.

L'Iran promet de "riposter bientôt" à la saisie d'un cargo par les États-Unis

L'Iran a promis lundi de "riposter bientôt" à la prise de contrôle par la marine américaine d'un de ses cargos, le porte-parole de l'état-major iranien qualifiant cette saisie d'"acte de piraterie armée".

Donald Trump avait annoncé plus tôt que la marine américaine avait ouvert le feu sur le cargo iranien Touska dans le golfe d'Oman et en avait pris le contrôle. Le navire "a tenté de franchir notre blocus maritime, et mal lui en a pris", a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

- L'Iran ne compte pas pour l'heure participer à des discussions avec les Etats-Unis

Téhéran ne compte actuellement pas "participer à la prochaine session de discussions Iran-Etats-Unis", a rapporté dimanche la télévision d'Etat iranienne (Irib).

Tirs de semonce sur un navire de la CMA CGM

Un navire de la CMA CGM "a fait l'objet hier de tirs de semonce" dans le détroit d'Ormuz, a indiqué dimanche à l'AFP le groupe français de transport maritime, qui a précisé que l'équipage était "sain et sauf".

L'Organisation maritime internationale (OMI) a déclaré que le navire, un porte-conteneurs, avait été "endommagé" samedi, sans plus de précision.

Trump envoie une délégation au Pakistan

Le président Donald Trump a annoncé qu'une délégation américaine serait au Pakistan lundi pour relancer les négociations avec l'Iran tout en menaçant de détruire "toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran" en cas d'échec des pourparlers.

Le vice-président JD Vance mènera à nouveau cette délégation, a affirmé à l'AFP un responsable de la Maison Blanche, aux côtés des deux émissaires habituels du président, Steve Witkoff et Jared Kushner.

L'Espagne va demander à l'UE de "rompre" l'accord d'association UE - Israël

L'Espagne demandera mardi à l'Union européenne de rompre son accord d'association avec Israël considérant que son gouvernement "viole le droit international", a annoncé le Premier ministre Pedro Sánchez.

"Nous n'accepterons pas une lecture hypocrite de quelqu'un qui noue une relation avec les régimes totalitaires qui violent les droits humains comme la Turquie de (Recep Tayyip) Erdogan, le Venezuela de (Nicolas) Maduro", a réagi le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar, accusant le gouvernement espagnol de "propager l'antisémitisme".

Sécurité renforcée à Islamabad

La sécurité dans la capitale pakistanaise Islamabad a été visiblement renforcée, à l'approche d'une éventuelle reprise des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran, a constaté l'AFP.

Les autorités pakistanaises ont annoncé la fermeture de routes et des restrictions de circulation dans toute la capitale pakistanaise, ainsi que dans la ville voisine Rawalpindi. Des journalistes de l'AFP ont vu des gardes armés et des checkpoints près des hôtels les plus sécurisés d'Islamabad.

Incendies "antisémites" à Londres, la police étudie un lien avec l'Iran

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est déclaré "choqué" par une série d'incendies criminels à caractère "antisémite" survenus ces dernières semaines à Londres, tandis que la police antiterroriste enquête sur un éventuel lien avec le régime iranien.

Israël usera de "toute sa force" au Liban

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré que l'armée avait reçu pour instruction d'utiliser "toute sa force" au Liban, malgré le cessez-le-feu en cours, si les troupes israéliennes faisaient l'objet d'une "quelconque menace".

L'armée israélienne a annoncé plus tôt la mort "au combat" d'un de ses soldats dans le sud du Liban, le deuxième depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, et le 15e depuis le début des hostilités contre le mouvement pro-iranien Hezbollah.

Le soldat ayant frappé à la masse une statue de Jésus est israélien

L'armée israélienne a confirmé tôt lundi qu'une photo devenue virale, laissant voir un militaire abattant une masse sur une statue de Jésus crucifié, montrait un soldat issu de ses rangs "en mission dans le Sud du Liban".

Des médias arabes ont affirmé que l'effigie, tombée au sol, se trouvait dans le village chrétien de Debl, dans le Sud du Liban, près de la frontière avec Israël.

La municipalité de Debl a indiqué à l'AFP que la statue se trouvait bien dans le village, sans préciser si elle avait effectivement été endommagée.

AFP/VNA/CVN