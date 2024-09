Environ 2,7 milliards d'USD pour le Projet d'un million d'hectares de riz de haute qualité

D’ici 2030, environ 2,7 milliards d'USD seraient nécessaires pour mettre en œuvre le Projet de développement durable d’un million d’hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions, associés à une croissance verte dans le delta du Mékong pour 2030, selon Tôn Thât Son Phong, chef adjoint du Comité de gestion des projets agricoles du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Cependant, les ressources à l’intérieur du pays sont peu disponibles. Aussi est-il important et urgent de mobiliser rapidement des ressources des organisations internationales. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a travaillé de manière proactive avec de nombreuses organisations internationales telles que la Banque mondiale (BM) et la Banque asiatique de développement (BAD). À ce jour, la Banque mondiale s'est engagée à fournir des prêts et une assistance technique, et certaines autres organisations à participer au soutien technique.

Sur la base de l'engagement de la BM, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 12 localités du delta du Mékong et d'autres ministères et organes compétents ont travaillé directement avec la BM et des experts pour parachever l’avant-projet de soutien en matière d'infrastructure et de technique pour la riziculture de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mékong. Ce dernier devra être soumis au Premier ministre au 3e trimestre 2024.

Selon Cao Thang Binh, expert de la BM, le Vietnam figure parmi les trois premiers pays exportateurs mondiaux de riz. C'est la première fois que le Vietnam et le monde mènent un projet à grande échelle sur la production durable de riz et la réduction des émissions. Une façon pour le Vietnam de promouvoir son riz, sa responsabilité dans la production rizicole et de renforcer sa position dans le monde.

Toujours selon Cao Thang Binh, le Projet d’un million d'hectares de riz de haute qualité apportera une très grande efficacité économique. De plus, sa mise en œuvre contribuera à une bonne gestion environnementale dans le delta du Mékong, ainsi qu’à l'engagement du Vietnam à atteindre "zéro émission nette" d'ici 2050.

Le Projet de développement durable d’un million d’hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions, associés à une croissance verte dans le delta du Mékong pour 2030, a été approuvé par le Premier ministre le 27 novembre 2023.

Son objectif est d'augmenter la valeur de la filière riz, de promouvoir son développement durable, d'améliorer la production et l'efficacité commerciale, les revenus et les conditions de vie des riziculteurs, de protéger l'environnement, de s'adapter au changement climatique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la mise en œuvre des engagements internationaux du Vietnam.

