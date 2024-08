Agriculture verte : la pression crée des opportunités

Photo : VNA/CVN

La Résolution N°19-NQ/TW du 16 juin 2022 du Ve Plénum du XIIIe Comité central du Parti affirme que l'agriculture est un avantage national et un pilier de l'économie, que le développement agricole est associé à une agriculture verte, biologique et circulaire et à la demande du marché.

La Stratégie de développement agricole et rural durable pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050, fixe l'objectif : d’ici 2050, le Vietnam deviendra l’un des pays ayant une agriculture de premier rang dans le monde, avec une industrie agroalimentaire moderne, efficace et respectueuse de l’environnement.

Il s’agit d’une question urgente pour garantir que l’agriculture vietnamienne surmonte les défis de la tendance à la transition verte dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Changer de façon de penser

Le Vietnam promeut la restructuration agricole pour répondre à la croissance et à la consommation vertes.

L'agriculture verte vise à améliorer la compétitivité des produits agricoles, à développer des technologies pour traiter et réutiliser les sous-produits et les déchets, à aider les agriculteurs à avoir une meilleure qualité de vie, à protéger les ressources et les écosystèmes agricoles... Tout pour assurer une agriculture durable sur les aspects socio-économique et environnemental, contribuant ainsi au développement économique vert.

Photo : VNA/CVN

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan a estimé : "L'agriculture verte est une tendance irréversible".

À Hai Duong, Bac Liêu, Cà Mau et d’autres localités, plusieurs modèles d’agriculture biologique combinant la riziculture avec la crevetticulture ou la pisciculture, sont développés.

Photo : VNA/CVN

Dans les hauts plateaux du Centre, les agriculteurs cherchent à appliquer des modèles d’économie circulaire en profitant des sous-produits lors du processus de cultures de caféiers ou d’arbres fruitiers.

Le passage à l'utilisation d'engrais organiques et de pesticides biologiques s’accélère dans de nombreuses localités telles que An Giang.

Dans le delta du Mékong, Huynh Van Thon, président du conseil d'administration du groupe Lôc Troi, a déclaré que sa société collaborait avec des coopératives et plus de 300.000 ménages agricoles, et qu’elle les guidait dans la mise en œuvre de processus agricoles pour améliorer l’efficacité de la production et réduire les coûts, garantissant ainsi des bénéfices stables aux agriculteurs.

Vision à long terme et actions concrètes

Si l'agriculture joue un rôle très important, constituant un pilier de l'économie nationale, mais elle génère d'énormes émissions de carbone. Selon la députée Nguyên Thi Lan, s'il n'y a pas de plan ni d'actions spécifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les produits agricoles vietnamiens, lorsqu'ils seront exportés, se verront imposer des taxes supplémentaires de la part d'autres pays, entraînant une augmentation des prix à l'exportation et une perte de l'avantage concurrentiel.

Photo : VNA/CVN

La députée Nguyên Thi Lan a proposé de lancer des programmes de recherche scientifique et des politiques attractives pour encourager les personnes et les entreprises à participer activement au marché du carbone, à la fois pour le développement durable et pour accroître la valeur du secteur agricole.

Le domaine agricole reconstruit la structure des émissions de toutes les filières liées à l’agriculture et à l’élevage. Notamment, pour la première fois, le secteur forestier a mené à bien les procédures permettant de transférer avec succès les réductions d’émissions, gagnant des dizaines de millions d'USD en vendant des crédits carbone.

Par ailleurs, la mise en œuvre du projet d'un million d'hectares de riz de haute qualité à faibles émissions contribue à mettre en œuvre les engagements du Vietnam en matière de réponse au changement climatique.

Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, la Banque pour l'agriculture et le développement rural proposera des programmes de crédit distincts pour les entreprises et les coopératives participant au projet susmentionné.

Du point de vue des entreprises, Nguyên Tiên Huy, directeur du Bureau des entreprises pour le développement durable (Chambre vietnamienne de Commerce et d'Industrie), a affirmé la nécessité d’avoir de grandes entreprises qui jouent le rôle pionnier en matière d’investissements dans l’agriculture, car c’est un domaine comportant de nombreux risques et d'importants besoins en capitaux.

Pour encourager les investissements, des ajustements doivent être apportés aux politiques foncières, à l’accès aux terres et à leur utilisation par les entreprises.

En outre, les éléments scientifiques et technologiques aideront l’agriculture à réduire ses émissions, en s’orientant vers une agriculture verte et écologique.

Plusieurs spécialistes ont insisté sur la nécessité d’étudier les expériences de pays développés en matière de technologies et de gestion des pesticides biologiques.

Huynh Tân Dat, directeur du Département de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que son ministère devrait revoir tous les mécanismes, politiques et systèmes de documents juridiques pour encourager les organisations et les individus à étudier et à appliquer des produits biologiques.

Ce Département édifie actuellement des processus d'utilisation d'engrais organiques pour les développer largement parmi les agriculteurs.

VNA/CVN