Environ 2,7 milliards d'USD pour le Projet d'un million d'hectares de riz de haute qualité

Le ministère du Plan et de l'Investissement a travaillé le 29 juin avec des représentants du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et les localités du delta du Mékong sur l'utilisation du prêt de la Banque mondiale (BM) pour la mise en œuvre du Projet de développement d’un million d’hectares de riziculture de haute qualité à faibles émissions associées à une croissance verte dans le delta du Mékong (Projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité).

Photo : VNA/CVN

Selon Tôn Thât Son Phong, chef adjoint du Comité de gestion des projets agricoles (ministère de l'Agriculture et du Développement rural), d'ici 2030, il faudrait environ 2,7 milliards d'USD provenant de diverses sources de capitaux pour mettre en œuvre ce projet.

Cependant, les ressources intérieures ne sont actuellement pas allouées. Il est extrêmement important et urgent de mobiliser rapidement les ressources d’organisations internationales.

La BM s'est engagée à fournir des prêts et une assistance technique tandis que l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI) et un certain nombre d'autres organisations, un soutien technique.

Actuellement, le Projet de soutien en termes d'infrastructures et de technique pour le riz de haute qualité à faibles émissions dans le delta du Mékong est achevé et devrait être soumis au Premier ministre pour examen au troisième trimestre 2024.

Le projet comprend trois composantes : développement d'infrastructures pour des chaînes de valeur de riz de haute qualité et à faibles émissions ; développement et transfert de technologies; gestion de projet. Le montant total devrait s'élever à 430 millions de dollars, dont 330 millions prêtés par la BM.

Selon Cao Thang Binh, expert principal de la BM, le Vietnam est l'un des trois premiers exportateurs mondiaux de riz.

Le Vietnam se trouve à un moment idéal pour mettre en œuvre le Projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité, repositionner le riz à faible émission de carbone. Une façon pour le pays de promouvoir et de repositionner sa marque du riz, sa responsabilité dans la production de riz et ainsi d'améliorer sa position dans le monde.

Lors de la séance de travail, les représentants du ministère des Finances, du ministère du Plan et de l'Investissement et de la BM ont discuté de divers contenus comme des mécanismes spéciaux, le modèle global de mise en œuvre du projet, les catégories d'investissements, les fonds...

Le Projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité a été approuvé par le Premier ministre le 27 novembre 2023. L'objectif est de créer un million d'hectares de rizières de haute qualité et à faible empreinte carbone, à faible impact environnemental, de réorganiser le système de production selon la chaîne de valeur, d'appliquer des processus de culture durable pour augmenter la valeur et développer durablement la filière, d'améliorer la production et l'efficacité commerciale et donc les revenus et la vie des riziculteurs, de protéger l'environnement, de s'adapter au changement climatique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et aussi de contribuer à mettre en œuvre les engagements internationaux du Vietnam.

VNA/CVN