Accélération du Projet d'un million d'hectares de riz de haute qualité

>> La riziculture du delta du Mékong va devenir un secteur agricole clé

>> Environ 2,7 milliards d'USD pour le Projet d'un million d'hectares de riz de haute qualité

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a souligné que ce projet visait à créer une nouvelle méthode de production conforme aux tendances mondiales de production et de consommation, et une percée dans la pensée agricole dans le delta du Mékong, qui était confronté aux effets des changements climatiques.

Le projet contribuera à améliorer les revenus et les conditions de vie des riziculteurs et des entreprises et à aider le Vietnam à atteindre son objectif de "zéro émission nette" d’ici 2050, a-t-il évalué.

Grâce à une mise en œuvre proactive par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et les localités, le projet a apporté de premiers résultats très encourageants, dont une productivité accrue, une réduction des coûts et une augmentation des bénéfices grâce à l'application de modèles pilotes sur la base de l'héritage des réalisations du Projet de transformation de l'agriculture durable au Vietnam (projet VnSAT) et à une série de projets d’assistance technique d’organisations non gouvernementales, a dit le vice-Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, sept modèles pilotes sont mis en œuvre dans la ville de Cân Tho, et les provinces de Dông Thap, Kiên Giang, Trà Vinh et Soc Trang.

Selon les premières évaluations, le modèle de riziculture pour la récolte été-automne 2024 à Cân Tho a apporté des résultats positifs, dont une réduction de 10 à 15% du coût total des intrants. Le rendement a atteint 6,13-6,51 tonnes/ha, contre 5,89 tonnes/ha du modèle de contrôle. Le bénéfice a atteint 21-25,8 millions de dôngs/ha, soit 1,3 à 6,2 millions de dôngs/ha de plus que celui du modèle de contrôle. Le modèle pilote a permis de réduire de 2 à 12 tonnes de CO 2 /ha par rapport au modèle de contrôle. En particulier, de nombreuses entreprises se sont engagées à acheter tous les produits de modèles pilotes.

Afin de promouvoir la mise en œuvre du projet afin de garantir le rythme fixé et les objectifs fixés, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a suggéré au gouvernement de soumettre à l'Assemblée nationale pour promulgation une résolution sur le pilotage d'un certain nombre de politiques spécifiques concernant l'utilisation d’aides publiques au développement (APD) et de prêts à taux préférentiels de bailleurs de fonds étrangers lors de la session d'octobre 2024.

VNA/CVN