Le développement rural et la réduction de la pauvreté doivent produire des résultats tangibles

En conclusion d'une conférence nationale en ligne le 22 juin, le chef du gouvernement a salué les remarquables réalisations récentes de ces programmes, soulignant que la mise en œuvre des deux programmes et des deux mouvements "Toute la nation s'unit pour construire des zones de Nouvelle ruralité" et "Pour les pauvres - ne laisser personne de côté" a apporté des changements positifs aux infrastructures rurales, amélioré considérablement la vie matérielle et spirituelle des agriculteurs et contribué à la restructuration économique du Vietnam.

Il a ajouté que le Vietnam est considéré comme un modèle mondial dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Soulignant les défis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu'à l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'essor national, le pays devait impérativement faire progresser les deux programmes nationaux ciblés pour développer l'éco-agriculture, les zones rurales modernes et les agriculteurs civilisés, tout en promouvant une réduction globale, inclusive et durable de la pauvreté.

Il a exhorté les ministères, les secteurs et les localités à affiner les mécanismes afin de respecter le principe selon lequel les agriculteurs sont les acteurs centraux, l'agriculture le moteur et les zones rurales le fondement du développement. Il a insisté sur l'importance de construire des infrastructures agricoles stratégiques, tant matérielles que matérielles, de manière écologique et durable.

Le développement des ressources humaines constitue un autre axe essentiel de la nouvelle phase de développement et doit s'inscrire dans le modèle de gouvernement local à deux niveaux et les quatre piliers stratégiques. La dernière priorité consiste à diversifier les produits agricoles afin de répondre à la demande de consommation nationale vietnamienne et mondiale, à diversifier les chaînes d'approvisionnement et à élargir les marchés, a-t-il ajouté.

Concernant les agriculteurs, le Premier ministre Pham Minh Chinh les a appelés à faire preuve de pionnière dans la lutte contre la pauvreté et l'enrichissement, à former des agriculteurs civilisés et à adopter une production verte et durable ainsi que la transformation numérique afin de contribuer au développement d'un gouvernement, d'une société et d'une économie numériques, et de citoyens numériques.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales de mettre en œuvre scrupuleusement les directives des comités du Parti, tout en mobilisant l'ensemble du système politique et en mobilisant les forces de la société grâce aux ressources combinées de l'État, des entreprises, des citoyens et de la société au sens large, pour bâtir une agriculture respectueuse de l'environnement, un paysage rural moderne et des agriculteurs progressistes.

Il a souligné que toutes les initiatives doivent être efficaces et bénéfiques pour la population, et que les phénomènes négatifs, le gaspillage et les intérêts de groupe doivent être évités.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à une mise en œuvre concrète et axée sur les résultats des programmes et des actions, afin que la population en ressente et en bénéficie réellement.

Après cinq ans de mise en œuvre, les deux programmes nationaux cibles ont largement atteint, voire dépassé, leurs objectifs. Le total des ressources mobilisées pour le programme de développement rural d'un nouveau genre a atteint 3,7 quadrillions de dongs (148 milliards de dollars) en mai 2025. Parallèlement, environ 44,6 trillions de dôngs du budget central ont été alloués au programme de réduction durable de la pauvreté pour la période 2021-2025.

Parallèlement, les deux mouvements, ainsi que la campagne "Tous unis pour construire des zones de Nouvelle ruralité et des zones urbaines civilisées", ont acquis une dynamique forte et généralisée au sein du système politique et auprès de toutes les couches de la société, promouvant significativement le rôle de la population en tant qu'acteur central du nouveau développement rural et de la réduction durable de la pauvreté.

Des millions de ménages ont notamment fait don volontairement de plus de 98 millions de mètres carrés de terres, contribué à hauteur de plusieurs trillions de dongs et offert d'innombrables journées de travail pour soutenir les nouveaux efforts de développement rural.

Le programme de réduction durable de la pauvreté a atteint ses objectifs annuels de réduction du taux de pauvreté, fixés par l'Assemblée nationale et le gouvernement. Il a atteint cinq objectifs spécifiques et cinq objectifs quinquennaux, et a atteint neuf des douze indicateurs liés à la résolution des pénuries de services sociaux de base.

Parallèlement, le programme de construction de zones rurales d'un nouveau genre a permis à 79% des communes d'atteindre les nouvelles normes rurales, à 51% des localités de district d'atteindre ou d'achever les objectifs du programme, et à 12 provinces et villes d'être officiellement reconnues par le Premier ministre comme ayant atteint les objectifs du programme.

Fin 2024, le taux national de pauvreté des ménages était tombé à 1,93%, soit une baisse de 3,27% par rapport à fin 2022.

Les délégués ont déclaré que les résultats des deux programmes nationaux ciblés réaffirment la pertinence des politiques du Parti et de l'État, qui bénéficient d'un fort soutien public. Ces programmes ont favorisé le développement de l'agriculture écologique et de zones rurales modernes.

Les conditions de vie se sont nettement améliorées, les infrastructures rurales ont été largement modernisées et l'accès aux services essentiels s'est élargi. Le taux de ménages pauvres a rapidement diminué, tandis que les évolutions positives des structures économiques et du travail ont contribué à réduire les écarts de développement et les disparités régionales.

Les zones rurales ont de plus en plus adopté les nouvelles tendances de développement telles que la transition verte, la transformation numérique, le tourisme rural, la nutrition, la formation professionnelle, la création d'emplois et l'égalité des sexes, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable.

Ils ont proposé de poursuivre la promotion des deux programmes nationaux ciblés, affirmant qu'ils devraient être intégrés au sein d'une seule initiative.

Sur cette base, les délégués ont recommandé de revoir et de publier un ensemble complet de lignes directrices pour la mise en œuvre des programmes ; d'améliorer les mécanismes de mobilisation et d'allocation des ressources ; de renforcer la décentralisation et la délégation de pouvoirs aux niveaux provincial et communal ; d'élaborer un ensemble national de nouveaux critères ruraux ; et de tester un modèle de "communauté rurale heureuse" ; et promouvoir la réduction de la pauvreté multidimensionnelle, développer des moyens de subsistance durables et prévenir le retour à la pauvreté.

Les participants ont souligné la nécessité de promouvoir les partenariats public-privé, d'attirer davantage d'aide publique au développement (APD) et d'optimiser la mobilisation des ressources légales, notant que les investissements devraient être prioritaires dans les zones défavorisées, avec une intégration efficace d'autres programmes et projets.

Ils ont également proposé d'élargir les mécanismes de crédit adaptés pour soutenir le développement du programme "Chaque commune son produit" (OCOP), la production à petite échelle, le tourisme rural, l'approvisionnement en eau potable, la protection de l'environnement et la mobilisation de financements internationaux.

Lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis les récompenses du Président de l'État et du Premier ministre à 306 collectifs et individus à travers le pays pour leurs réalisations exceptionnelles dans la mise en œuvre des programmes et mouvements.

