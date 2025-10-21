Entretien téléphonique entre les Premiers ministres vietnamien et thaïlandais

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a eu le 21 octobre un entretien téléphonique avec son homologue thaïlandais Anutin Charnvirakul afin de renforcer les relations bilatérales.

À cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a adressé les salutations et les vœux de santé des dirigeants vietnamiens au roi et à la reine de Thaïlande, félicitant Anutin Charnvirakul pour sa nomination au poste de Premier ministre thaïlandais. Il a exprimé sa conviction que la Thaïlande continuerait à remporter de nouveaux succès dans son développement national.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam attache de l'importance au partenariat stratégique global Vietnam - Thaïlande et souhaite le développer pour qu'il devienne de plus en plus fort, fiable et substantiel.

De son côté, le Premier ministre thaïlandais a souligné que le Vietnam est un pays voisin proche et un partenaire important de la Thaïlande dans la région. Il a affirmé être prêt à collaborer avec le Premier ministre vietnamien afin de renforcer la coopération globale entre les deux pays, dans l'intérêt des peuples des deux nations et pour la paix et la stabilité dans la région.

Les deux dirigeants se sont réjouis de l'élévation des relations Vietnam - Thaïlande au rang de Partenariat stratégique global en mai 2025 et ont souligné que la coopération bilatérale se développe fortement et efficacement dans plusieurs domaines, la Thaïlande restant le principal partenaire commercial et le deuxième investisseur étranger du Vietnam au sein de l'ASEAN.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam facilitera les activités des entreprises thaïlandaises et a proposé de renforcer la connectivité régionale dans les transports, d'accélérer la coopération dans la sécurité, la culture, l'éducation et la formation, et les échanges entre les peuples.

Les deux parties ont convenu de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars par an et de mettre en œuvre efficacement la Stratégie des "trois connexions".

À cette occasion, le Premier ministre thaïlandais a invité son homologue vietnamien à effectuer une visite en Thaïlande et à participer au Sommet Mékong-Lan Cang prévu en fin d'année.

VNA/CVN