Permanence gouvernementale : évaluation des missions 2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 21 octobre une réunion de la permanence du gouvernement consacrée à l'examen des résultats obtenus dans la mise en œuvre des missions au cours des dix premiers mois de 2025 et à la définition des priorités pour la fin de l'année.

Selon le Bureau du gouvernement, depuis le début de l'année jusqu'au 20 octobre, le gouvernement et le Premier ministre ont confié 9.831 missions aux ministères, organes et localités, dont 1.173 prioritaires. À ce jour, 80,3% ont été accomplies.

En application du programme de travail du Politburo et du Secrétariat, le Comité du Parti du gouvernement et les comités du Parti des ministères et organes gouvernementaux ont été chargés de 148 projets, dont 91 nouveaux. À ce jour, 120 ont été soumis, les 28 restants devant être finalisés et présentés en novembre et décembre conformément au calendrier.

Par ailleurs, 507 projets doivent être présentés au gouvernement et au Premier ministre en 2025, dont 449 ont déjà été soumis.

Depuis janvier, le gouvernement et le Premier ministre ont promulgué 331 textes réglementaires, 640 documents directifs et plus de 2.300 rapports. Le Premier ministre et ses adjoints ont dirigé plus de 1.900 réunions et missions sur le terrain, soit près du double de l'an dernier.

En conclusion de la séance, le Premier ministre a salué les efforts du gouvernement et des autorités à tous les niveaux, soulignant que, malgré une charge de travail accrue, les résultats obtenus dépassent ceux des années précédentes. Il a demandé de maintenir un haut degré de détermination, d'efficacité et de discipline administrative, de prioriser les tâches essentielles et d'assurer l'achèvement des projets soumis au Politburo, au Secrétariat et à l'Assemblée nationale lors de sa 10ᵉ session.

Le chef du gouvernement a enfin insisté sur la nécessité de simplifier les procédures, de traiter les projets en suspens de longue date ; de promouvoir la croissance, de stabiliser la macroéconomie, de contrôler l'inflation et d'assurer les grands équilibres de l'économie, etc.

