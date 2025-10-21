Le Vietnam renforce sa coopération avec l’ONUDC dans la lutte contre la criminalité

Le vice-Premier ministre vietnamien Bùi Thanh Son a reçu le 21 octobre à Hanoï, Ghada Waly, secrétaire générale adjointe des Nations unies, directrice exécutive de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et directrice de l'Office des Nations unies à Vienne, en visite au Vietnam pour participer à la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité.

>> La Convention de Hanoï instaurera un cadre juridique mondial contre la cybercriminalité

>> Convention de Hanoï : la presse algérienne salue le rôle du Vietnam

>> La cybercriminalité, une "guerre sans fusils" à l’ère numérique

Lors de la réception, Bùi Thanh Son a réaffirmé la politique constante du Vietnam en faveur du multilatéralisme et de la coopération internationale pour relever les défis mondiaux et préserver la paix et la sécurité internationales. Il a salué les efforts et le rôle actif des Nations unies et de l'ONUDC dans le soutien aux pays en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, notamment le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et la traite des êtres humains. Le Vietnam souhaite approfondir sa coopération avec l'ONUDC à travers des projets et initiatives concrets, a-t-il déclaré.

Photo . VNA/CVN

Bùi Thanh Son a apprécié la coopération et la participation actives de l'ONUDC à la préparation de la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité. Le Vietnam espère que l'ONUDC continuera à accompagner le Vietnam dans la promotion de la signature de la Convention, contribuant ainsi à son entrée en vigueur rapide, a-t-il souligné.

Selon lui, le Viet Nam soutient et envisage activement sa participation aux programmes de l'ONUDC visant à aider les pays en développement à ratifier et à mettre en œuvre concrètement la Convention, notamment l'initiative portant sur la création d'un centre de renforcement des capacités en matière de cybersécurité dans la région Asie-Pacifique.

Pour sa part, Ghada Waly a hautement apprécié l'engagement et les contributions responsables du Vietnam dans la lutte mondiale contre la criminalité et a félicité le pays pour l'organisation prochaine de la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention. Elle a affirmé que l'ONUDC poursuivrait sa coopération étroite avec le Vietnam afin de promouvoir la ratification et la mise en œuvre efficace de la Convention, tout en soutenant la création du centre régional de formation sur la cybercriminalité.

VNA/CVN