Entrevue entre le secrétaire général Tô Lâm et le PM finlandais Petteri Orpo

Dans le cadre de sa visite officielle en Finlande, le 21 octobre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a eu une entrevue avec le Premier ministre finlandais Petteri Orpo.

>> Le SG Tô Lâm et le président finlandais assistent à la signature d' accords de coopération

>> Entretien entre le secrétaire général Tô Lâm et le président finlandais Alexander Stubb

>> Déclaration conjointe sur l’établissement du partenariat stratégique Vietnam - Finlande

Ce dernier s'est réjoui du fort développement des deux pays et a souligné l'importance de l'élévation de leurs relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans le contexte actuel de profondes mutations mondiales et régionales.

Photo: VNA/CVN

Le chef du Parti vietnamien Tô Lâm a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à son amitié traditionnelle avec la Finlande. Il a souligné que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens appréciaient et se souvenaient profondément de l'aide et du soutien apportés par le peuple finlandais au début du processus de renouveau, notamment l'aide non remboursable apportée par la Finlande au Vietnam dans les domaines de l'approvisionnement en eau, de l'éradication de la faim et de la réduction de la pauvreté, de l'adaptation au changement climatique et de la foresterie.

Le secrétaire général Tô Lâm a félicité la Finlande pour ses remarquables réalisations en matière de développement socio-économique, ainsi que pour son rôle et sa position au sein de l'Union européenne (UE).

Annonçant les résultats importants de son entretien avec le président Alexander Stubb, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam était prêt à coopérer étroitement avec la Finlande afin de renforcer leurs relations sur des piliers clés tels que la politique et la diplomatie, la défense et la sécurité, la science et la technologie, la transformation numérique, l'éducation et la formation, l'environnement et la réponse au changement climatique, la culture et les échanges entre les peuples.

Il a affirmé que le Vietnam était prêt à travailler avec la Finlande pour servir de passerelle et promouvoir la coopération entre le Vietnam et l'UE, ainsi qu'entre la Finlande et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, de la politique à l'économie et au commerce, en passant par l'investissement, l'éducation et la formation, la coopération décentralisée et bien d'autres.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité pour les deux pays d'intensifier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, ainsi que de développer les canaux de coopération afin de promouvoir la coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Concernant l'économie, le commerce et l'investissement, le chef du Parti a souligné que la Finlande est un partenaire commercial très prometteur du Vietnam en Europe du Nord et a suggéré que la Finlande coopère et partage son expérience avec le Vietnam pour la construction d'une économie circulaire. Il a également encouragé les entreprises finlandaises à accroître leurs investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs phares du pays, tels que la coopération maritime, les énergies renouvelables, l'environnement et les technologies de transformation.

Il a également suggéré que la Finlande soutienne la Commission européenne (CE) afin de lever prochainement le "carton jaune" concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) frappant les exportations de produits de la mer vietnamiens.

Le Premier ministre Petteri Orpo a affirmé qu'avec la mise en place du nouveau partenariat stratégique, le gouvernement finlandais continuerait de soutenir le développement des relations bilatérales, en se concentrant sur les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, des sciences et des technologies, de l'économie verte, de l'économie circulaire, des énergies renouvelables, de la transformation numérique, de l'innovation et de la santé, et en créant les conditions permettant aux entreprises finlandaises de développer leur coopération au Vietnam.

À cette occasion, les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur la situation internationale et régionale, ainsi que sur des questions d'intérêt commun. Les deux parties ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans chaque région et le monde, sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies.

À cette occasion, la secrétaire générale Tô Lâm a transmis au Premier ministre Petteri Orpo l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh à se rendre au Vietnam.

VNA/CVN