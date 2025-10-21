Le Vietnam gagne 15 places dans le classement mondial de l’e-gouvernement

À l'occasion de la Journée nationale de la transformation numérique, organisée le 21 octobre à Hanoï, le ministère des Sciences et des Technologies a publié les résultats de l'Indice de transformation numérique (Digital Transformation Index-DTI) 2024.

>> E-gouvernement : le Vietnam grimpe au 71e rang mondial

Photo : CTV/CVN

Selon Nguyên Phu Tiên, directeur adjoint de l'Autorité nationale de la transformation numérique, le DTI est un outil essentiel pour suivre les progrès, évaluer l'efficacité et orienter les politiques destinées à promouvoir la transformation numérique à l'échelle nationale.

En 2024, l'indice national DTI a atteint 0,7955, soit une hausse de 8,6% par rapport à 2023. Le Vietnam a ainsi progressé de 15 rangs dans le classement de l'e-gouvernement des Nations unies, se plaçant au 71ᵉ rang sur 193 pays. Cette avancée marque une étape importante dans la construction d'un gouvernement numérique.

Au niveau provincial, la valeur du DTI en 2024 s'élève à 0,6961, soit une hausse de 2,6% par rapport à 2023. Les trois piliers - gouvernement numérique, économie numérique et société numérique - affichent tous une amélioration notable. Ces résultats montrent que les localités ont pris l'initiative d'appliquer les technologies numériques dans la gestion publique et le développement socio-économique, tout en accélérant la transformation numérique dans chaque secteur spécifique.

Hanoï se hisse en tête du classement grâce à ses performances en matière de gouvernance numérique, d'économie et de société numériques. Huê occupe la deuxième place, suivie par Hai Phong, Hô Chi Minh-Ville et Thanh Hoa.

VNA/CVN