Le SG du Parti, Tô Lâm, et son épouse effectueront une visite officielle en Bulgarie

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et son épouse effectueront une visite officielle en Bulgarie du 22 au 24 octobre 2025.

>> L’Assemblée nationale de Bulgarie souligne les liens privilégiés avec le Vietnam

>> Vietnam - Bulgarie : volonté d’élargir la coopération dans de nouveaux domaines

Photo: VNA/CVN

À l'invitation du président de la République de Bulgarie, Rumen Radev, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et son épouse, accompagnés d'une haute délégation vietnamienne de haut niveau, effectueront une visite officielle en Bulgarie du 22 au 24 octobre 2025, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

VNA/CVN