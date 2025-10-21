Entretien entre le secrétaire général Tô Lâm et le président finlandais Alexander Stubb

Dans le cadre de sa visite officielle en Finlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm s'est entretenu le 21 octobre à Helsinki avec le président finlandais Alexander Stubb, immédiatement après la cérémonie d'accueil solennelle organisée au Palais présidentiel.

Appréciant la première visite officielle d'un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam en Finlande depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le président Alexander Stubb a affirmé que la Finlande attachait une grande importance au développement de ses relations avec le Vietnam, son partenaire commercial le plus important en Asie du Sud-Est. Le dirigeant finlandais a également salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique au cours des dernières années, considérant le Vietnam comme une histoire de réussite, et a exprimé l'espoir que, grâce à cette visite, les deux pays réaliseront des avancées significatives dans la coopération dans de nombreux domaines potentiels.

Tô Lâm a exprimé sa joie de se rendre dans un pays beau et hospitalier, félicitant la Finlande pour ses réalisations socioéconomiques et sa politique étrangère et sa coopération internationale en faveur du développement durable et de la prospérité partagée. Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Finlande, tout en se souvenant du soutien précieux de cette dernière dans la reconstruction du pays. Tô Lâm a également transmis les salutations des hauts dirigeants vietnamiens et une invitation à visiter le Vietnam au président Alexander Stubb.

Lors de l'entretien, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération dans de nombreux domaines, en particulier ceux appelés à se développer davantage dans les temps à venir, tels que l'économie circulaire, la transition verte, la coopération maritime durable, la transformation numérique, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique.

Ils ont souligné l'importance de tirer pleinement parti de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) et de créer des conditions favorables permettant aux entreprises des deux parties de renforcer leurs échanges et de rechercher de nouvelles opportunités de coopération.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que le Vietnam accueille et crée des conditions propices aux entreprises finlandaises souhaitant investir dans le pays. Il a invité la Finlande à encourager les sept autres États membres de l'Union européenne à ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements Vietnam-Union européenne (EVIPA), ainsi qu'à inciter la Commission européenne à lever dans les plus brefs délais la "carte jaune" de l'INN imposée aux produits de la pêche vietnamiens.

Le secrétaire général Tô Lâm a invité la Finlande à encourager ses entreprises à intensifier leurs investissements au Vietnam, notamment dans les domaines où la Finlande dispose d'atouts tels que les technologies vertes, la transition énergétique et les services logistiques, etc.

Pour sa part, le président Alexander Stubb a affirmé que la Finlande est prête à renforcer sa coopération avec le Vietnam dans les secteurs où elle possède d'atouts et dont le Vietnam a besoin, notamment l'économie circulaire, la foresterie, la science et la technologie, l'éducation et la formation, ainsi que la lutte contre le changement climatique.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé le souhait que la Finlande continue d'accorder son attention et de créer des conditions encore plus favorables pour que la communauté vietnamienne poursuive son intégration et contribue efficacement à la société locale, tout en jouant le rôle de passerelle importante pour renforcer l'amitié et la coopération entre les deux pays.

Les deux parties ont également échangé sur les questions régionales et internationales, réaffirmant l'importance du maintien de la paix et de la stabilité. Elles ont réaffirmé leur soutien au règlement des différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international, et ont appelé à la retenue ainsi qu'à la cessation des conflits.

Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont soutenu la position commune de l'ASEAN sur la liberté de navigation et de survol, ainsi que sur le règlement des différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), contribuant ainsi activement à la paix et à la stabilité régionales et mondiales.

À l'issue de l'entretien, les deux pays ont publié une Déclaration commune sur l'élévation officielle de leurs relations au rang de partenariat stratégique.

