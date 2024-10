Le Vietnam et Singapour signent un traité d'entraide judiciaire en matière pénale

Les signataires de ce document étaient le ministre d'État au ministère de la Justice et au ministère des Transports de Singapour, Murali Pillai SC, et le directeur du Parquet populaire suprême du Vietnam, Nguyên Huy Tiên.

Ce traité établit un cadre juridique permettant aux deux nations de solliciter et de fournir une assistance judiciaire dans les affaires pénales, notamment la localisation ou l'identification de personnes, la collecte de preuves, ainsi que la conduite d'interrogatoires et d'arrestations.

Murali Pillai SC a souligné que Singapour et le Vietnam entretiennent des relations diplomatiques, économiques, techniques et juridiques étroites et durables. Les deux pays sont également signataires du Traité de l'ASEAN sur l'entraide judiciaire en matière pénale (ASEAN MLAT) et collaborent étroitement dans ce cadre depuis plusieurs années. Le nouveau traité bilatéral ouvre la voie à une coopération plus efficace dans la prévention et la lutte contre la criminalité.

De son côté, Nguyên Huy Tiên a souligné que cette signature constitue un témoignage des résultats de la coopération intégrale entre le Vietnam et Singapour, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique bilatéral de manière plus profonde et plus substantielle.

Avant la cérémonie de signature, Murali Pillai SC et Nguyên Huy Tiên ont échangé leurs points de vue sur divers sujets et exprimé leur volonté de consolider davantage les liens entre Singapour et le Vietnam.

Le même jour, Nguyên Huy Tiên a également eu une rencontre bilatérale avec Lucien Wong, procureur général de Singapour. Ils ont discuté de la coopération entre les deux secteurs judiciaires, du renforcement de la coopération au sein du mécanisme de la Conférence des procureurs généraux ASEAN - Chine, de l'échange de délégations à tous les niveaux, ainsi que du partage d'expériences en matière de lutte contre la criminalité financière et de mise en œuvre efficace de l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale récemment signé.

