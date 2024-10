Les dirigeants du Venezuela et du Nicaragua félicitent le nouveau président vietnamien

Les dirigeants du Venezuela et du Nicaragua ont félicité le général Luong Cuong, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam du XIII e mandat pour son élection le 21 octobre à la présidence du Vietnam par l’Assemblée nationale de la XV e législature.

Photo : Capture d’écran/CVN

Dans son message sur le réseau social Instagram, le président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV) et président vénézuélien Nicolás Maduro Moros a écrit qu’il tenait à adresser ses plus chaleureuses salutations et félicitations au nouveau président élu du Vietnam.

Suivant le Testament du Président Hô Chi Minh, le Venezuela s’engage à poursuivre ses efforts pour consolider et renforcer ses relations avec le Vietnam, a-t-il affirmé.

ans leurs félicitations publiées sur les réseaux sociaux et les médias, le président du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) et président nicaraguayen Daniel Ortega, et la vice-présidente nicaraguayenne Rosario Murillo ont écrit que l’élection affirme une fois de plus l’héroïsme et la ferme conviction dans l’héritage de patriotisme du Président Hô Chi Minh, ainsi que la confiance dans la direction inébranlable du Parti communiste du Vietnam.

Ce sont également les valeurs fondamentales que partage le FSLN dans la lutte pour un monde de paix et de solidarité, ont-ils affirmé.

En adressant leurs vœux de paix et de prospérité au peuple vietnamien, les dirigeants nicaraguayens se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour consolider l’amitié et la solidarité historiques entre les deux peuples et les deux gouvernements.

À cette occasion, les journaux et médias vénézuéliens, dont l’agence de presse nationale Agencia Venezolana de Noticias (AVN), la chaîne de télévision Venezolana de Televisión, la station de radio nationale Radio Nacional de Venezuela (RNV), le journal CuatroF et Venezuela-news, ont publié des articles sur l’élection et ont publié le texte intégral du message de félicitations du président Nicolas Maduro à son homologue vietnamien.

VNA/CVN