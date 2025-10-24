Le secrétaire général des Nations unies entame une visite officielle au Vietnam

Dans l’après-midi du 24 octobre, le secrétaire général des Nations unies António Guterres est arrivé à Hanoï pour entamer une visite officielle au Vietnam et participer à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), prévue les 24 et 25 octobre 2025, à l’invitation du président vietnamien Luong Cuong.

>> Le secrétaire général de l'ONU attendu au Vietnam

Photo : VNA/CVN

M. Guterres est accompagné de Mme Ghada Fathy Ismail Waly, directrice exécutive de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et directrice générale de l’Office des Nations unies à Vienne (Autriche), ainsi que de plusieurs hauts responsables onusiens.

En poste depuis 2017, António Guterres est le neuvième secrétaire général de l’ONU depuis la création de cette organisation.

Photo : VNA/CVN

Tout au long de son mandat, il a constamment réaffirmé son engagement à renforcer les relations entre le Vietnam et les Nations unies, considérant le Vietnam comme un partenaire clé de l’ONU dans tous les domaines.

Sa dernière visite officielle au Vietnam remonte à octobre 2022, peu après sa réélection pour un second mandat (2021-2026).

VNA/CVN