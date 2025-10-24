icon search
Le secrétaire général des Nations unies entame une visite officielle au Vietnam

Dans l’après-midi du 24 octobre, le secrétaire général des Nations unies António Guterres est arrivé à Hanoï pour entamer une visite officielle au Vietnam et participer à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), prévue les 24 et 25 octobre 2025, à l’invitation du président vietnamien Luong Cuong.

Le secrétaire général des Nations unies António Guterres (1er plan, centre) est arrivé à Hanoï pour entamer une visite officielle au Vietnam et participer à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï, le 24 octobre.
 Photo : VNA/CVN

M. Guterres est accompagné de Mme Ghada Fathy Ismail Waly, directrice exécutive de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et directrice générale de l’Office des Nations unies à Vienne (Autriche), ainsi que de plusieurs hauts responsables onusiens.

En poste depuis 2017, António Guterres est le neuvième secrétaire général de l’ONU depuis la création de cette organisation.

Le président du Comité populaire de Hanoï, Trân Sy Thanh (droite), a accueilli le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, à l'aéroport international de Nôi Bài (Hanoï). 
Photo : VNA/CVN

Tout au long de son mandat, il a constamment réaffirmé son engagement à renforcer les relations entre le Vietnam et les Nations unies, considérant le Vietnam comme un partenaire clé de l’ONU dans tous les domaines.

Sa dernière visite officielle au Vietnam remonte à octobre 2022, peu après sa réélection pour un second mandat (2021-2026).

VNA/CVN

