Le secrétaire général du Parti visite la société Samel-90 de Bulgarie

Dans le cadre de sa visite officielle en République de Bulgarie du 22 au 24 octobre 2025, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, s’est rendu, dans la matinée du 24 octobre (heure locale), à la société Samel-90, située à Samokov, à près de 60 km de la capitale Sofia. Il était accompagné du président bulgare Rumen Radev.

Photo : VNA/CVN

Fondée en 1964, Samel-90 est une entreprise électronique et de défense de premier plan en Bulgarie. Initialement chargée de fournir des équipements de communication électronique à l’armée bulgare, elle s’est progressivement diversifiée dans la production civile. Aujourd’hui, Samel-90 est considérée comme l’un des fleurons de l’industrie de défense bulgare, spécialisée dans les systèmes électroniques et les équipements de communication militaire.

Le président Rumen Radev a présenté au secrétaire général Tô Lâm les atouts du secteur de la défense bulgare, en soulignant les capacités technologiques et les principaux produits de Samel-90.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a salué le haut niveau de développement de l’industrie de défense bulgare ainsi que la qualité éprouvée des produits de Samel-90. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale en matière de défense, notamment dans les domaines de la production conjointe de drones et d’équipements électroniques de télédétection.

Il a invité Samel-90 à échanger et collaborer étroitement avec le ministère vietnamien de la Défense et les entreprises de défense du pays pour développer des projets concrets, adaptés aux besoins et aux capacités des deux parties.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Parti, l’État et le gouvernement du Vietnam soutiennent pleinement la coopération entre les entreprises de défense des deux pays, et encouragent les sociétés bulgares, dont Samel-90, à participer au Salon international de la défense prévu au Vietnam afin de présenter leurs produits et explorer de nouvelles opportunités de partenariat.

VNA/CVN