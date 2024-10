Entretien entre le PM vietnamien et le prince héritier et PM d'Arabie saoudite

Dans le cadre de sa participation à la 8 e Conférence sur les initiatives d'investissement futur et de sa visite de travail au Royaume d'Arabie saoudite, le Premier ministre (PM) Phạm Minh Chính a eu le 29 octobre (heure locale), à Riyad, un entretien avec le prince héritier et Premier ministre d'Arabie saoudite, Mohammed bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud.

>> Le PM vietnamien visitera les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre le PDG de Saudi Aramco

Le prince héritier, le Premier ministre Mohammed bin Salman, a affirmé que la participation du Vietnam, pays emblématique du développement économique dynamique en Asie, ouvrait de nouvelles opportunités pour les investisseurs et contribuait de manière significative au succès de la conférence ainsi qu'à la stratégie de développement dans la région.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité les réalisations obtenues par l'Arabie saoudite dans la concrétisation progressive de la Vision 2030, renforçant ainsi le rôle et la position de l'Arabie saoudite au Moyen-Orient et dans le monde.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les salutations et l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, du président de la République, Luong Cuong, et du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân au roi Salman bin Abdullaziz, en invitant le prince héritier et le Premier ministre Mohammed bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud à effectuer une visite officielle au Vietnam à une date qui conviendrait.

Le prince héritier, Premier ministre Mohammed Bin Salman, a sincèrement remercié les salutations des dirigeants vietnamiens adressées au roi Salman bin Abdullaziz et a affirmé qu'il visitera le Vietnam dans un avenir proche.

Les deux Premiers ministres ont salué les avancées remarquables dans les relations bilatérales entre le Vietnam et l'Arabie saoudite au cours des 25 dernières années et ont convenu de coopérer étroitement pour faire progresser les relations entre les deux pays à un niveau supérieur.

Coopération économique

Sur cette base, les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier les délégations de haut niveau tant bilatérales qu'en marge des forums multilatéraux ; de faire de la coopération économique le pilier principal des relations bilatérales, avec l'objectif de faire de l'Arabie saoudite l'un des principaux investisseurs au Vietnam et d'atteindre la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux de plus de 10 milliards d'USD d'ici 2030.

Les deux parties ont défini le pilier de «coopération future» des deux pays comme étant l'innovation, la transition verte et la transformation numérique. Elles ont décidé de faire de l'éducation, du tourisme, de l’échange entre les deux peuples un socle solide pour les relations entre les deux pays et de continuer à coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les questions régionales et mondiales lors des forums internationaux, notamment aux Nations unies, afin de limiter les risques, d'intensifier le dialogue et la coopération, pour la paix et le développement dans la région et dans le monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a encouragé l'Arabie saoudite à investir dans des secteurs et des projets stratégiques au Vietnam, à envisager la construction de centres de transit, de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers au Vietnam pour les exporter vers les marchés de la région de l'Asie du Sud-Est, à exploiter le potentiel de développement du secteur halal au Vietnam, considérant cela comme une priorité, tout en contribuant à assurer la sécurité alimentaire pour l'Arabie saoudite et en ouvrant des opportunités sur le marché halal prometteur du Vietnamn à connecter les centres d'innovation des deux pays, à coordonner l'organisation d'expositions technologiques internationales, à collaborer à la construction d'un écosystème d'innovation au Vietnam et à partager des expériences sur la création d'un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville.

Le prince héritier, Premier ministre d'Arabie saoudite, a exprimé son accord avec les propositions du Premier ministre Phạm Minh Chính, en demandant aux deux parties de diriger les ministères et agences à continuer les échanges pour concrétiser les propositions de coopération et réaliser le potentiel de collaboration bilatérale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au prince héritier et aux autorités saoudiennes de faciliter l'intégration de la communauté vietnamienne vivant et travaillant en Arabie saoudite, afin qu'elle puisse contribuer positivement au développement de l'Arabie saoudite et aux relations d'amitié entre les deux pays.

Le prince héritier, Premier ministre d'Arabie saoudite, a affirmé qu'il veillerait à faciliter la vie des travailleurs vietnamiens en Arabie saoudite.

VNA/CVN