Le PM Pham Minh Chinh rencontre le PDG de Saudi Aramco

À l'occasion de sa participation à la 8 e conférence "Future Investment Initiative" (FII) et de sa visite de travail en Arabie saoudite, le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a rencontré mardi 29 octobre à Riyad, Amin Al-Nasser, président et directeur général de Saudi Aramco, l'une des société les plus grandes et les plus rentables au monde.

Photo : VNA/CVN

Le PDG de Saudi Aramco, Amin Al-Nasser, a déclaré que sa compagnie était très intéressée par le marché asiatique, y compris le Vietnam, considérant le Vietnam comme un marché potentiel et important dans la région. Selon lui, Saudi Aramco souhaite investir dans le raffinage pétrochimique et la distribution de pétrole au Vietnam. Il a demandé au Vietnam de créer des conditions favorables pour que Saudi Aramco puisse promouvoir des coopérations fructueuses avec ses partenaires vietnamiens.

Appréciant l'intérêt de Saudi Aramco et son plan de coopération et d'investissement au Vietnam, en particulier coopération avec le groupe national Petrovietnam (PVN), le Premier ministre a proposé que Saudi Aramco et PVN continuent de travailler ensemble pour avoir des projets de coopération spécifiques.

Le chef du gouvernement a proposé que la compagnie saoudienne investisse dans le secteur pétrolier et gazier au Vietnam, en particulier dans de grands projets pétrochimiques, et développe la coopération commerciale dans le domaine des produits pétroliers et gaziers...

Il a déclaré que le Vietnam s'engageait à créer des conditions favorables pour que les investisseurs étrangers, y compris Saudi Aramco et d’autres entreprises saoudiennes, opèrent de manière efficace et durable sur son sol.

Photo : VNA/CVN

Amin Al-Nasser a déclaré qu'il continuerait à négocier activement avec PVN et enverrait bientôt une délégation au Vietnam pour discuter d’opportunités de coopération et d'investissement.

Dès la rencontre, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, le groupe PVN et Saudi Aramco ont signé un mémorandum de coopération dans le domaine du commerce du pétrole et du gaz.

VNA/CVN