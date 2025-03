Exploiter le potentiel touristique de Vân Hô

Situé dans la zone touristique nationale de Môc Châu, le district de Vân Hô possède des ressources naturelles et culturelles abondantes de différents groupes ethniques. Autant de facteurs qui attirent les visiteurs à venir découvrir son offre touristique dense et diversifiée.

À environ 180 km de Hanoï, Vân Hô est un district frontalier situé à l’est de la province montagneuse de Son La (Nord). Bénéficiant d’un climat tempéré, avec une température moyenne de 20°C en été, il fait partie de la zone touristique nationale de Môc Châu.

La localité est réputée pour ses splendides paysages montagneux qui lui confèrent un charme authentique, avec des plantations de théiers à perte de vue, de nombreux pruniers, pêchers, choux blancs, ainsi que des maisons d’ethnies minoritaires qui émergent dans la brume.

Elle regorge de sites naturels impressionnants tels que les cascades de Chiêng Khoa et Tat Nàng ; la source thermale de Chiêng Yên ; les grottes Tham, Pac Pa, Hang ; la pinède de Hua Tat ; ou encore les futaies de Xuân Nha et Bo Nha.

En plus de ces sites pittoresques, la diversité culturelle des groupes ethniques cohabitant dans cette région est un atout rare, contribuant à l’originalité du tourisme local. L’artisanat traditionnel, la cuisine, les spécialités et les fêtes originales enrichissent cette singularité.

Avec un fort développement de l’éco-tourisme et du tourisme communautaire, Vân Hô est en passe de devenir une destination prisée tant des Vietnamiens que des étrangers.

Dans les villages de tourisme communautaire de Hua Tat, Na Bài, Phu Mâu ou Buot, les visiteurs peuvent s’immerger dans des activités qui leur permettent de découvrir la vie et la culture des minorités ethniques, transformant ainsi leur voyage en une véritable expérience vivante.

Faire du tourisme un secteur économique clé

Bien que riche en atouts, le district de Vân Hô est principalement composé de communes reculées. Ses infrastructures touristiques n’étant pas encore développées de manière cohérente, attirer les investisseurs et les agences de voyages reste un défi.

Selon Vu Thanh Hai, vice-président du Comité populaire de Vân Hô, pour exploiter au mieux ses atouts, le district a élaboré un programme d’action pour stimuler le tourisme. “L’objectif est d’en faire un secteur économique clé, avec des produits touristiques de qualité, imprégnés de l’identité ethnique”, précise-t-il.

Le tourisme local vise une croissance annuelle de 10%, avec une prévision de 300.000 visiteurs, dont environ 20.000 étrangers. Ses recettes devraient atteindre plus de 250 milliards de dôngs par an.

Vân Hô identifie toutes ses ressources, tant naturelles que culturelles, pour stimuler le tourisme durable, le reliant à la protection de l’environnement et à l’amélioration des conditions de vie des habitants.

“Notre localité prend diverses mesures incitatives en faveur de l’investissement dans la protection et l’embellissement des hauts lieux touristiques. Nous œuvrons aussi pour diversifier les activités culturelles, préserver et restaurer les fêtes traditionnelles et les villages artisanaux afin de développer le tourisme”, déclare M. Thanh Hai.

Il souligne aussi l’importance de promouvoir les ressources locales et de se coordonner avec les entreprises et agences de voyages nationales et internationales pour organiser des visites. Cela permettra au district de mettre en place des politiques incitatives pour attirer les investissements nécessaires à l’essor du tourisme.

En somme, tout est mis en œuvre pour réveiller le potentiel touristique attractif de Vân Hô. Espérons que dans l’avenir, le tourisme parviendra à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à augmenter les recettes du district, qui en a bien besoin pour se développer.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN