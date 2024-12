Trente millions de personnes soutenues grâce aux activités de volontariat en 2024

Le 3 e Festival national des clubs, équipes et groupes de volontaires 2024, organisé par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le Centre national du volontariat, a débuté le 27 décembre à Hanoï.

Selon le rapport présenté lors de l'ouverture du festival, en 2024, les clubs, équipes et groupes de volontaires dans tout le pays ont mis en œuvre environ 5.500 programmes, projets et campagnes de bénévolat permettant de soutenir près de 30 millions de personnes, de mettre en oeuvre plus de 5.000 ouvrages, de planter plus de 100.000 arbres... pour une valeur totale de près de 200 milliards de dôngs.

Les délégués ont pris part à des forums thématiques, à la Journée nationale des volontaires avec de nombreuses activités en écho au Programme de volontariat d'hiver 2024 et au Programme de volontariat de Printemps 2025, en définissant de nouvelles actions pour soutenir les régions touchées par les catastrophes naturelles.

À cette occasion, auront également lieu la cérémonie nationale de remise des Prix du volontariat 2024 et la cérémonie d’honorer 200 clubs, équipes et groupes ayant fait preuve d'un excellence remarquable dans leurs activités de volontariat en 2024.

S'exprimant lors du programme, le secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, président de l’Union des jeunes vietnamiens, Nguyên Tuong Lâm, a affirmé que le programme de Volontariat des jeunes était toujours identifié par l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh comme l'un des mouvements d'action révolutionnaires importants pour valoriser l’esprit d’avant-garde, de contribution au pays et à la communauté des jeunes.

D’ici 2030, les organisations de cette union à tous les niveaux continuent à connecter et orienter les activités d’environ 3.000 clubs, équipes et groupes de volontaires parallèlement au développement du Réseau national des volontaires, a-t-il conclu.

