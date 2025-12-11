Encourager les universités australiennes à renforcer leur présence au Vietnam

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a reçu, le 11 décembre à Hanoï, le ministre australien de l’Éducation, Jason Clare, en visite de travail au Vietnam.

Lê Thành Long a souligné la coopération croissante dans l'éducation et la formation entre les deux pays ces derniers temps, dans le cadre du Partenariat stratégique intégral, notamment la mise en œuvre efficacement de l’Accord de coopération éducative 2024-2028 et l’Accord complémentaire sur le Programme bilatéral de développement des ressources humaines 2021-2025.

Dans ce contexte, le Vietnam souhaite continuer de bénéficier du soutien des partenaires internationaux, en particulier de l’Australie, un partenaire traditionnel, dans le développement des ressources humaines de haute qualité.

Le vice-Premier ministre a exprimé le souhait que l’Australie poursuive son appui à l’enseignement de l’anglais dans le cadre du projet "Faire de l’anglais la deuxième langue dans les écoles 2025-2035" ; encourage l’ouverture de campus d’universités australiennes au Vietnam ; et soutienne davantage les étudiants vietnamiens en Australie.

Il a également appelé à renforcer la coopération en science, technologie et innovation, des moteurs essentiels de la croissance vietnamienne dans les années à venir.

Le ministre australien de l’Éducation, Jason Clare, a rappelé la longue tradition de coopération éducative entre les deux pays, un pilier majeur du Partenariat stratégique intégral. Actuellement, environ 36.000 étudiants vietnamiens poursuivent leurs études en Australie, et quelque 160.000 Vietnamiens sont diplômés d’universités australiennes.

Il a affirmé soutenir pleinement l’élargissement de la coopération entre les universités australiennes et le Vietnam.

Au cours de sa visite, Jason Clare et le ministre vietnamien de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, ont assisté à la signature d’un accord lié au Programme 89 entre le Département de la coopération internationale et six universités australiennes.

Il a souhaité que cet accord renforce davantage la coopération éducative bilatérale. L’Australie est prête à accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre du projet visant à faire de l’anglais la deuxième langue dans les écoles.

