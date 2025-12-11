Le Vietnam va envoyer plus d’étudiants en Russie, en Chine et en Europe de l’Est

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié mercredi 10 décembre une décision approuvant un programme d’envoi de citoyens vietnamiens étudier en Russie, en Chine, dans les pays d’Europe de l’Est et dans les pays de l’ex-Union soviétique entre 2026 et 2035.

Ce programme vise à former des ressources humaines de haut niveau grâce à des formations universitaires (licence, master, doctorat) et des formations courtes dispensées dans ces pays, en privilégiant les disciplines où ils possèdent une expertise reconnue.

Au cours des dix prochaines années, le Vietnam prévoit d’envoyer environ 1.500 candidats par an à l’étranger, dans le cadre de programmes de bourses d’études, qu’ils soient basés sur des accords ou non. Environ 1.000 étudiants partiront étudier en Russie chaque année, tandis que les 500 autres se rendront en Chine, dans les pays d’Europe de l’Est et dans les pays de l’ex-Union soviétique. Le nombre définitif de ces étudiants peut varier en fonction des quotas de bourses d’études à l’étranger, des besoins réels en formation et des capacités budgétaires de l’État.

Ce programme couvre tous les domaines où le Vietnam a des besoins en formation, avec une priorité accordée à la défense et à la sécurité, aux hautes technologies, à l’intelligence artificielle, au cloud computing, aux technologies quantiques, à la blockchain, aux technologies énergétiques, aux matériaux avancés, aux technologies des terres rares, aux études océanographiques et géoscientifiques, à l’aéronautique et à l’espace, aux semi-conducteurs, au nucléaire et à l’énergie, aux chemins de fer, aux biotechnologies, à la médecine et à la pharmacie, au droit, ainsi qu’à d’autres domaines prioritaires définis dans les programmes et projets nationaux approuvés.

L’admission et la sélection des étudiants à l’étranger dans le cadre de ce programme seront mises en œuvre de 2026 à 2035. La formation se déroulera à temps plein dans des établissements réputés de ces pays.

La décision précise que le financement du programme proviendra du soutien des pays partenaires pour les citoyens vietnamiens bénéficiant de bourses d’études dans le cadre d’accords et hors accord ; du budget de l’État vietnamien, couvrant les coûts de formation et de gestion du projet conformément à la loi ; et des financements sociaux, notamment des contributions universitaires, des parrainages d’entreprises, d’organisations et de particuliers, tant nationaux qu’internationaux, ainsi que d’autres ressources mobilisées légalement.

La gestion et l’utilisation des fonds alloués à ce programme seront conformes à la réglementation budgétaire de l’État et aux autres dispositions légales applicables.

La présente décision prend effet à compter de sa date de signature.

