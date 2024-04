L'IPC en avril augmente légèrement de 0,07%

L'indice des prix à la consommation (IPC) en avril a légèrement augmenté de 0,07% par rapport au mois précédent et de 4,4% sur un an, principalement alimenté par la hausse des prix du pétrole, a annoncé l'Office général des statistiques (GSO), lundi 29 avril.

Photo : VNA/CVN

Parmi les 11 principaux groupes de biens et services de consommation, huit ont vu leurs prix augmenter par rapport au mois précédent, tandis que les trois groupes restants ont vu leurs prix baisser.

Le rapport du GSO montre que les prix nationaux de l'essence ont augmenté de 4,78% et ceux du diesel de 2,01%, ce qui a entraîné une augmentation des coûts de transport et des services associés de 1,95%. Notamment, les coûts du transport aérien ont grimpé de 10,42% en raison de la forte demande de voyages pendant la période de vacances de cinq jours, commençant le 27 avril.

Dans le même temps, les médicaments et les services médicaux ont légèrement augmenté de 0,92% en raison des changements saisonniers et de l'émergence de virus pathogènes.

En outre, les autres produits et services dont les prix ont augmenté comprennent les boissons et le tabac (en hausse de 0,09%); vêtements, chapellerie et chaussures (0,12%); logements et matériaux de construction (0,21%); appareils électroménagers (0,11%) ; services de culture-divertissement-tourisme (0,03%); et autres biens et services (0,27%).

Les trois groupes de biens et services dont les prix ont baissé sont les services de restauration (en baisse de 0,13%); services postaux et de télécommunications (0,17%); et éducation (2,93%).

En avril, les prix nationaux de l’or ont fluctué dans le même sens que les prix mondiaux de l’or. L'indice national des prix de l'or en avril a augmenté de 6,95% par rapport au mois précédent, de 17,01% par rapport à décembre 2023 et de 28,62% par rapport à la même période de l'année dernière. L'augmentation moyenne sur les quatre premiers mois de 2024 est de 20,75%.

Le GSO a déclaré que l'inflation sous-jacente en avril avait grimpé de 0,17% par rapport au mois précédent et de 2,79% par rapport à la même période de l'année dernière. En moyenne, l'inflation sous-jacente de janvier à avril a augmenté de 2,81% par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui est inférieur à la moyenne de l'IPC de 3,93%.

VNA/CVN