Le Vietnam appelle à renforcer la coopération multilatérale

Un débat de haut niveau du Forum politique de haut niveau des Nations unies sur le développement durable 2025 s’est tenu le 22 juillet à New York, portant sur les orientations pour un développement durable dans le contexte du 80 e anniversaire de l’ONU.

Photo : VNA/CVN

Lors du débat, l’ambassadeur Dô Viêt Hùng, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a souligné que face aux nombreux défis auxquels le monde et l'ONU sont confrontés, la communauté internationale devrait renforcer la coopération multilatérale par des actions fortes et décisives.

Il a salué les efforts de réforme des Nations unies, notamment l’initiative "ONU80", qu’il a qualifiée d’opportunité pour construire un système onusien plus rationalisé, efficace et pragmatique, en particulier au niveau national.

Il a partagé l’expérience réussie du Vietnam dans la mise en œuvre de l’initiative "One UN", soulignant qu’elle constitue une référence utile pour le processus de réforme en cours.

Le diplomate a mis en avant le rôle central de la science, de la technologie et de l’innovation dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), appelant à créer les conditions nécessaires pour permettre aux pays en développement d’accéder équitablement aux technologies de pointe, aux connaissances et aux infrastructures numériques. Il a insisté sur l’importance du transfert de technologies, du renforcement des capacités et de la coopération en matière d’innovation.

Il a également souligné le rôle du secteur privé dans la promotion du développement durable, notamment à travers l’innovation, l’investissement, la création d’emplois verts et la mise en place de chaînes d’approvisionnement durables. À cet égard, il a proposé de renforcer le partenariat public-privé et de promouvoir des entreprises responsables afin d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030.

L’ambassadeur a en outre appelé les pays développés à honorer pleinement leurs engagements financiers, à appuyer le transfert de technologies et le renforcement des capacités au profit des pays en développement, dans le but de bâtir des infrastructures et des industries durables.

Il a souligné la nécessité pour le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) de jouer un rôle moteur dans la promotion de partenariats mondiaux visant à développer des solutions innovantes, en particulier en exploitant les technologies émergentes.

Enfin, il a réaffirmé l’engagement du Vietnam en faveur du multilatéralisme, du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des partenariats visant à promouvoir les efforts conjoints pour atteindre les ODD et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.

VNA/CVN