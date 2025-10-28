Le Vietnam et l'Uruguay renforcent la coopération bilatérale

Le 27 octobre, l'ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay et au Paraguay, Ngô Minh Nguyêt, a tenu une séance de travail à Buenos Aires avec une délégation du Mouvement de participation populaire (MPP), dirigée par le député Víctor Aldaya. Le MPP est l'un des partis majeurs composant le Front Large (FA), la coalition actuellement au pouvoir en Uruguay.

À cette occasion, l'ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a mis en exergue l'excellence des relations entre le Vietnam et l'Uruguay au cours des trois dernières décennies. Elle a souligné les liens étroits entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et les formations politiques de gauche uruguayennes, telles que le Parti communiste d'Uruguay et le MPP, tous deux membres de la coalition FA.

L'ambassadrice a exprimé le souhait de renforcer la coopération entre le PCV et les partis politiques uruguayens. Elle a également appelé à une intensification des échanges de délégations et au renforcement de la coopération parlementaire, notamment par le biais des groupes parlementaires d'amitié.

Dans cette optique, elle a précisé que le Vietnam collaborait activement avec les autorités de Montevideo en vue d'ériger un buste du Président Hô Chi Minh au parc du Vietnam, situé dans la capitale uruguayenne. En outre, une plaque commémorative en hommage à l'ancien Président sera apposée au port de Montevideo, l'une des étapes de son périple international en 1912, en quête du salut national.

Pour sa part, le député Victor Aldaya a exprimé son admiration pour le courage et le sacrifice du peuple vietnamien dans sa lutte pour l'indépendance, ainsi que pour ses efforts constants en faveur du développement national. Il a salué les réalisations remarquables du Vietnam dans les domaines politique, économique et social, mettant particulièrement en avant les progrès accomplis au cours des quarante dernières années dans le cadre du Renouveau (Dôi Moi).

Le député uruguayen a enfin réaffirmé la détermination du MPP et de la coalition FA à approfondir la coopération avec le PCV, contribuant ainsi activement au développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations.

