Le Vietnam, une économie de marché à part entière

Le Vietnam attend un verdict favorable fin juillet sur la reconnaissance américaine de son statut d’économie de marché

Les deux parties vietnamienne et américaine présentent actuellement leurs arguments au sujet de la désignation par les États-Unis du Vietnam comme une “économie de marché”, dans le cadre d'un examen au Congrès américain qui devrait s'achever fin juillet prochain. Les informations, données et preuves fournies par le Vietnam remplissent les conditions requises pour que Washington lui reconnaisse ce statut.

En 1986, le Parti communiste du Vietnam avait fait le choix d’une "économie de marché à orientation socialiste" et engagé le pays sur la voie du Đổi Mới ("Renouveau"). Depuis, le Vietnam connaît un développement économique fulgurant, grâce aux réformes fondées sur le marché.

Selon des organisations internationales telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, la transition d'une économie centralement planifiée vers une économie de marché a aidé le Vietnam à réaliser de nombreuses performances comptant parmi les meilleures de la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique.

Jusqu'à présent, le Vietnam a conclu 16 accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux avec plus de 60 partenaires à travers le monde.

Au total, 72 pays et territoires ont d'ores et déjà reconnu le Vietnam comme économie de marché, notamment le Canada, la Grande-Bretagne, le Japon et l'Australie.

Le Vietnam brille aux 13es Jeux sportifs scolaires de l’ASEAN

Avec 44 médailles d'or remportées aux 13es Jeux sportifs scolaires d'Asie du Sud-Est (ASEAN School Games - ASG) qui se sont déroulés pendant dix jours à Dà Nang (au Centre), le Vietnam s'est classé 1er devant l'Indonésie (2e) avec 22 médailles d'or et la Thaïlande (3e) avec 18 médailles d'or.

Ces Jeux, placés sous le thème "Connect to shine bright" (Se connecter pour briller), ont été marqués par neuf records battus, en natation, par des étudiants vietnamiens.

Lors de la cérémonie de clôture, la vice-ministre vietnamienne de l'Éducation et de la Formation, Nguyên Thi Kim Chi, a remis un drapeau symbolique à son homologue de Brunei, pays hôte de la 14e édition.

Ouverture du Festival international des feux d’artifice de Dà Nang

Toujours dans cette ville du Centre du Vietnam a lieu du 8 juin au 13 juillet le Festival international des feux d'artifice de Dà Nang - DIFF 2024. Placé cette année sous le thème “Made in Unity : Connexion mondiale - Rayonnement sur les cinq continents”, il réunit huit équipes venant d'Allemagne, de Chine, des États-Unis, de Finlande, de France, d'Italie, de Pologne, et du Vietnam - pays hôte.

Le DIFF 2024 marque la 12e édition du genre, contribuant à renforcer l'image de marque de Dà Nang comme "première destination de festivals et d"événements en Asie". À cette occasion, la ville accueillera de nombreuses activités parallèles telles que des fêtes, des événements musicaux et des performances artistiques pour divertir les résidents et les visiteurs.

Semaine du Festival international des arts de Huê 2024

La Semaine du Festival international des arts de Huê 2024 s'est déroulée du 7 au 12 juin, avec 12 activités et programmes principaux, dont les fêtes de rue, des lumières, des lanternes, en plus de spectacles artistiques et musicaux…

Cette série d'activités a permis au public de la ville et d'ailleurs d'apprécier les couleurs culturelles captivantes et l'harmonie entre tradition et modernité dans l'ancienne capitale, les laissant des impressions uniques et inoubliables.

