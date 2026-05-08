El Niño menace la production et les exportations de fruits enThaïlande

Les producteurs de fruits thaïlandais ont averti des nombreuses difficultés auxquelles le secteur sera confronté cette année, le phénomène El Niño devant fortement affecter la production et les exportations de longanes, tandis que la production de litchis subirait également une baisse importante de 40%.

>> Thaïlande : l’inflation à l’épreuve de la crise énergétique

>> La Thaïlande met en œuvre un plan d'aide d'urgence pour protéger son économie

Dans un entretien accordé au journal Prachachat Business, Nattakrit Eiamsakul, directeur général de Platinum Prime Rise (PPR), l’un des principaux exportateurs de fruits haut de gamme, a indiqué que la Thaïlande faisait face à une sécheresse plus sévère que l’an dernier en raison du phénomène El Niño, de longues périodes de sécheresse et de la diminution continue des ressources en eau. Selon lui, l’absence de pluies après le mois de juin pourrait affecter les cultures fruitières, notamment les longanes dans le nord du pays. Un rapport de Thai Food Processors Association (TFPA) indique que la sécheresse commence à affecter la production de plusieurs fruits et légumes, en particulier celle des litchis, dont la production devrait diminuer d’environ 40%.

VNA/CVN