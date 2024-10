Le PM appelle à plus d’efforts pour atteindre une croissance de plus de 7%

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé lundi 7 octobre aux ministères, aux secteurs et aux localités de faire de leur mieux pour atteindre le taux de croissance fixé de plus de 7% pour 2024, lors d’une réunion en ligne avec les 63 provinces et villes relevant du pouvoir central.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Analysant la situation et les tâches à venir, le chef du gouvernement a demandé aux autorités, aux secteurs et aux localités de suivre de près les évolutions internationales et nationales afin d’avoir une réponse politique appropriée et des solutions opportunes, flexibles et efficaces, et de signaler rapidement tout problème qui dépasse leurs compétences.

Pour atteindre les objectifs fixés, il a souligné les tâches et solutions clés, notamment la promotion de la croissance, le contrôle de l’inflation, la garantie des principaux équilibres et la gestion de la dette publique, de la dette extérieure et du déficit budgétaire.

Les autorités doivent se concentrer sur la gestion des conséquences du typhon Yagi, la stabilisation de la vie des gens, la promotion de la reprise de la production et des affaires, la restauration des infrastructures essentielles et le contrôle de l’offre et des prix des biens, a-t-il déclaré.

L’accent est mis sur la promotion de la croissance associée au maintien de la stabilité macroéconomique, la gestion de la politique monétaire de manière proactive, flexible, opportune et efficace, et sa coordination concertée, harmonieuse et étroite avec la politique budgétaire et les autres politiques macroéconomiques.

Le Premier ministre a demandé à la Banque d’État du Vietnam de gérer et de maintenir la stabilité du taux de change, de s’efforcer de réduire les taux d’intérêt des prêts, d’accroître l’accès au crédit et de viser un taux de croissance du crédit d’une année sur l’autre d’environ 15%, tout en contrôlant les risques de créances irrécouvrables.

Le ministère des Finances est invité à augmenter les recettes du budget de l’État et à réaliser des économies sur les dépenses, et de concentrer les dépenses sur le développement, tout en mettant en œuvre efficacement les politiques d’extension et de réduction des paiements d’impôts et de taxes, et en visant à dépasser les objectifs de recettes d’au moins 10% pour l’ensemble de l’année.

Le chef du gouvernement a demandé au ministère de rechercher et de proposer l’émission de 100 billions de dôngs supplémentaires (4,02 milliards d'USD) pour financer des projets d’infrastructures stratégiques nationaux ; de maintenir la stabilité du marché et des prix ; et de se préparer soigneusement, d’évaluer les impacts et d’élaborer des plans appropriés pour les ajustements de prix des produits gérés par l’État tels que l’électricité et les services de santé.

Il a également demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de se concentrer sur l’accélération et la création de percées dans le décaissement des investissements publics, et de s’efforcer d’atteindre un taux de décaissement d’au moins 95%.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Soulignant la nécessité de revitaliser les moteurs de croissance traditionnels et de promouvoir fortement les nouveaux, il a noté l’importance de renforcer les partenariats public-privé ; d’attirer les investissements directs étrangers (IDE) avec une haute technologie et une valeur ajoutée ; d’exploiter efficacement les grands marchés traditionnels tout en promouvant de nouveaux ; de soutenir les entreprises dans le marketing et la promotion commerciale ; et d’étendre les paiements sans espèces à travers le pays.

La priorité doit être accordée au perfectionnement des institutions et des lois, à la réforme administrative et à la transformation numérique nationale, a-t-il souligné.

Les ministères et les secteurs doivent écouter les avis et les recommandations de la population, des entreprises et des organisations internationales afin de trouver des solutions opportunes et d’organiser la mise en œuvre de manière rationnelle et efficace, a-t-il noté, demandant le renforcement de la défense et de la sécurité nationales, l’intensification de la lutte contre la corruption et d’autres phénomènes négatifs, et l’amélioration de l’intégration internationale.

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, jusqu’à présent cette année, le gouvernement s’est concentré sur la mise en œuvre de trois percées stratégiques en termes d’institutions, de ressources humaines et d’infrastructures, en mettant l’accent sur la révision et le perfectionnement des institutions, des lois, des mécanismes et des politiques.

Une attention particulière a également été accordée à la promotion de la science et de la technologie, des start-up, de l’innovation et de la transformation numérique nationale ; à la réduction et à la simplification des procédures administratives ; à l’élimination des difficultés pour la production et les entreprises ; et à la garantie de la sécurité sociale et à l’amélioration de la vie des gens.

En conséquence, la situation socio-économique globale en septembre, au troisième trimestre et au cours des neuf premiers mois de 2024 a continué à montrer des tendances de reprise positives.

La croissance du PIB du pays a augmenté de 7,4% au troisième trimestre et de 6,82% au cours des neuf premiers mois de 2024. La stabilité macroéconomique a été maintenue, l’inflation maîtrisée et les principaux équilibres assurés.

VNA/CVN