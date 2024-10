La valeur des exportations de riz du Vietnam en hausse de 23,5% en neuf mois

Le Vietnam a exporté plus de 7 millions de tonnes de riz d'une valeur de 4,37 milliards d’USD au cours des trois premiers trimestres de 2024, en hausse de 9,2% en volume et de 23,5% en valeur par rapport à la même période de l'année dernière, a rapporté le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Le prix moyen à l'exportation du riz s'est établi à 624 USD la tonne, en hausse de 13,1%, a indiqué le ministère. Récemment, le gouvernement indien a levé son interdiction d'exportation de riz blanc non Basmati, mettant fin à la suspension qui a duré plus d'un an sur les ventes à l'étranger.

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phùng Duc Tiên, avec un écosystème bien structuré dans la chaîne de valeur du riz étroitement lié au marché, le Vietnam ne sera pas significativement affecté par la décision de l'Inde.

Les exportateurs de riz vietnamiens ont déclaré que la décision de l'Inde exercerait une pression à la baisse sur les prix des variétés de riz sur le marché. Cependant, il est peu probable que le prix du riz vietnamien tombe en dessous de 500 USD la tonne en raison de l'offre intérieure limitée.

Récemment, le Vietnam a remporté un appel d'offres pour fournir près de 60.000 tonnes de riz à l'Indonésie lors de son appel d'offres de riz de septembre avec un prix gagnant de 548 USD la tonne, en baisse de 32 USD par rapport au prix précédent. Malgré la baisse des prix de l'appel d'offres, la demande des marchés clés tels que les Philippines et la Malaisie reste élevée. Les entreprises ont déclaré que le riz vietnamien a maintenu sa position compétitive sur le marché mondial.

Selon Dinh Ngoc Tam, directeur général adjoint de la compagnie Co May Company, le prix du riz ST25 ne devrait pas baisser et pourrait même augmenter en raison des pénuries d'approvisionnement mondiales.

VNA/CVN