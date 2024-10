Favoriser l’accès au crédit des entreprises, un impératif

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a déclaré dans un récent communiqué que l’augmentation de la limite de crédit fait partie de ses mesures proactives et que les banques commerciales et autres établissements de crédit n’ont pas besoin de la demander. Par ailleurs, elle a conseillé aux banques commerciales et établissements de crédit de se conformer à ses directives et réglementations, affirmant qu’elles étaient conçues pour améliorer l’efficacité des entreprises, assurer la sécurité du système bancaire et stabiliser le marché monétaire.

Photo : VNA/CVN

La croissance du crédit doit être soigneusement planifiée pour assurer un développement sûr et durable du marché, minimiser les créances irrécouvrables et protéger le système bancaire. La priorité est donnée aux industries de production, aux piliers moteurs de la croissance et aux secteurs économiques d’importance stratégique. Les secteurs considérés comme à haut risque doivent être surveillés de près.

Des taux d’intérêt plus favorables

“Dans les mois à venir, la BEV continuera de surveiller l’évolution des marchés nationaux et internationaux, sera prête à soutenir la liquidité du marché tout en créant des conditions favorables pour que les banques commerciales et autres établissements de crédit augmentent le crédit et mettent en œuvre des politiques monétaires adaptées”, a déclaré la Banque centrale.

Lê Thu Uyên, analyste bancaire chez VPBank Securities (VPBankS), a remarqué que la politique de la BEV visant à augmenter les limites de crédit permettait aux banques de se faire concurrence pour renforcer leur marge de crédit et leur part de marché. En conséquence, les taux d’intérêt pourraient devenir plus favorables, ce qui profiterait aux emprunteurs, mais pourrait entraîner une légère diminution de la marge d’intérêt nette des banques. Les banques commerciales et autres établissements de crédit qui ont atteint 80% de leur marge de crédit autorisée depuis le début de 2024 verront celle-ci ajustée, en fonction de leur notation de crédit.

Les banques commerciales, dont ACB, HDBank, LPBank et Techcombank, auraient atteint ou seraient sur le point de remplir l’exigence de 80%, et verront leur marge de crédit augmenter de 18% à 18,7%. Au 26 août dernier, la croissance du crédit sur le marché a augmenté de 6,63% par rapport à fin 2023. Le gouvernement a fixé un objectif de 15% pour 2024, ce qui signifie que 8,37% supplémentaires, soit l’équivalent de plus de 1,135 quadrillion de dôngs, peuvent être ajoutés d’ici la fin de l’année.

Les entreprises en ligne de mire

Lors d’une réunion récente avec la BEV, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’objectif de croissance du crédit de 15% pour 2024, tout en demandant une baisse des taux d’intérêt. Il a également mis l’accent sur la nécessité de gérer le crédit en fonction des évolutions macroéconomiques et de l’inflation, afin de répondre aux besoins en capitaux de l’économie.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Association des banques du Vietnam, la lente progression du crédit s’explique par les difficultés dans les secteurs manufacturiers et des services, ainsi que par la reprise incomplète du crédit immobilier.

Pour atteindre une croissance annuelle du crédit de 14-15%, le système bancaire devra intensifier ses efforts pour fournir suffisamment de capitaux tout en maîtrisant les risques. Les experts de Vietcombank Securities prévoient une croissance du crédit de 12 à 13% en 2024, soutenue principalement par les secteurs de la production, des exportations et par le décaissement des investissements publics.

De nombreuses banques de détail, traditionnellement axées sur les prêts aux particuliers, ont dû se tourner vers les entreprises pour stimuler leur croissance au premier semestre 2024. Durant cette période, le crédit aux entreprises est devenu le principal moteur de croissance pour plusieurs institutions. Des banques comme VPBank, VIB et TPBank, connues pour leur spécialisation dans les prêts aux particuliers, ont vu ceux-ci augmenter de plus de 50% à la fin du deuxième trimestre 2024.

Selon les rapports financiers de 16 banques, la part des prêts aux particuliers à la fin du deuxième trimestre a diminué de 2,8 points de pourcentage, atteignant 38,96% par rapport à la fin de l’année précédente.

Nguyên Thê Minh, directeur de la recherche et du développement chez Yuanta Vietnam Securities, a expliqué que les banques hésitaient à prêter aux particuliers en raison des risques accrus dans un contexte économique difficile, marqué par une augmentation des créances douteuses. Contrairement aux entreprises, le recouvrement des créances des particuliers est plus complexe.

Nguyên Thê Minh a également prédit que le crédit aux particuliers s’améliorerait lorsque le chômage diminuerait et que les revenus augmenteraient. Bien que les banques se concentrent actuellement sur les prêts aux entreprises, elles pourraient augmenter leur ratio de crédit aux particuliers au cours des troisième et quatrième trimestres de 2024, en raison de la réduction des risques associés à ce type de prêts.

Stimuler la consommation

Photo : VNA/CVN

Lê Hoài An, professeur à l’Académie bancaire, a souligné que les prêts aux particuliers étaient limités au premier semestre 2024, les banques étant plus sélectives dans le choix de leurs clients. Cependant, la reprise économique et l’application de la circulaire N°12, datée du 28 juin 2024, de la BEV devraient stimuler la consommation et encourager les prêts aux particuliers.

En vertu de cette circulaire, les emprunteurs sollicitant des prêts inférieurs à 100 millions de dôngs ne sont plus tenus de fournir des plans d’utilisation du capital détaillés et des informations personnelles. Cette mesure vise à simplifier les procédures de prêt, facilitant ainsi l’accès au crédit bancaire tout en réduisant l’usure illégale. Elle permettra également aux banques de développer leur activité de prêts aux particuliers.

Les banques signalent que la plupart des emprunteurs demandent de petits montants pour des besoins de consommation immédiate, ce qui rend difficile la présentation de rapports détaillés sur l’utilisation des fonds. La simplification des procédures pourrait donc stimuler cette catégorie de prêts.

Thê Linh/CVN