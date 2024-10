L'IPC en hausse de 3,48% au troisième trimestre

Photo : VNA/CVN

Au cours des neuf premiers mois de l’année, l’IPC a augmenté de 3,88% sur un an, à cause de nombreuses fluctuations dues à l'influence de facteurs politiques, économiques et sociaux dans le monde.

En septembre, parmi les 11 principaux groupes de biens et services de consommation, neuf ont vu leurs prix augmenter par rapport au mois précédent, tandis que les deux autres ont enregistré une baisse.

Le groupe de l’éducation a enregistré une forte augmentation de 2,09% en raison de la hausse des frais de scolarité dans plusieurs localités au cours de l'année scolaire 2024-2025, devant le groupe de la restauration et des services de restauration (0,92%)…

C’étaient les groupes des transports, de la culture, des loisirs et du tourisme, qui ont contribué à baisser l’IPC, avec une diminution de 2,77% et de 0,24%, respectivement.

Le mois dernier, le cours de l'or a augmenté de 32,27% en glissement annuel. Sur les neuf premiers mois, il a donc augmenté de 26,27% sur un an.

L'inflation sous-jacente en septembre a augmenté de 0,27% par rapport au mois précédent, en hausse de 2,54% par rapport à la même période de l'année dernière. En moyenne, au cours des neuf premiers mois de 2024, elle a progressé de 2,69% par rapport à la même période de 2023, principalement en raison des prix des produits alimentaires et de l'électricité...

VNA/CVN