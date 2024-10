Le PIB du Vietnam au troisième trimestre en hausse de 7,4%

Photo : VNA/CVN

De juin à septembre, le secteur agricole, sylvicole et aquatique a affiché une progression de 2,58%. Le secteur industriel et de la construction, ainsi que celui des services, ont respectivement enregistré des taux de croissance de 9,11% et 7,51%.

Pour les neuf premiers mois de cette année, Nguyên Thi Huong a rapporté une croissance du PIB d’environ 6,82% par rapport à la même période de l'année dernière.

Entre janvier et septembre, le secteur agricole, sylvicole et aquatique a progressé de 3,02%, soit un taux inférieur aux niveaux enregistrés pendant la même période de plusieurs années précédentes, à cause des impacts du typhon Yagi.

Le secteur industriel et de la construction a affiché une croissance robuste de 8,19%, en particulier, les industries manufacturières se sont distinguées comme un moteur de croissance majeur, avec un taux impressionnant de 9,76%.

Le secteur des services, lui, a enregistré une croissance annuelle de 6,95%.

Concernant la structure économique au cours des neuf premiers mois de 2024, le secteur agricole, sylvicole et aquacole a représenté 11,64%, le secteur industriel et de la construction 37,10%, et le secteur des services 42,80%.

En conclusion, Nguyên Thi Huong a déclaré que la situation socio-économique du pays au troisième trimestre et sur les neuf premiers mois de 2024 avait poursuivi sa tendance positive. Des résultats significatifs ont été enregistrés dans de nombreux domaines, établissant ainsi une base solide pour la croissance au cours des mois à venir, a-t-elle estimé.

VNA/CVN