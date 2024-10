Vietnam, Cambodge et Laos promeuvent la coopération entre leurs entreprises

Photo : VNA/CVN

Les participants ont entendu des rapports sur la situation de la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos et les orientations du développement économique ; les politiques d'attraction des investissements des gouvernements du Vietnam, du Cambodge et du Laos.

Ils ont échanges des opinions sur les opérations des entreprises vietnamiennes investissant au Cambodge et au Laos, donné des propositions pour promouvoir davantage les activités commerciales, la coopération dans les domaines de l'investissement, du commerce et du tourisme entre les entreprises des trois pays.

Un rapport indique que la valeur du commerce bilatéral entre le Vietnam et le Cambodge au cours des huit premiers mois de cette année a atteint 6,8 milliards d'USD, en hausse de 14,5% en glissement annuel et devrait atteindre 10 milliards d'USD pour l'ensemble de l'année.

Parallèlement, ce chiffre entre le Vietnam et le Laos a augmenté régulièrement, atteignant 1,65 milliard d'USD l'année dernière. Le Vietnam fait actuellement partie du groupe des principaux pays investisseurs au Cambodge et au Laos avec 205 projets d'investissement au Cambodge (d'une valeur totale d'environ 2,95 milliards d'USD) ; 245 projets au Laos (valeur totale d'investissement d'environ 5,5 milliards d'USD).

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors du forum, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bùi Xuân Cuong, a déclaré que le pilier de la coopération économique et commerciale joue un rôle très important, contribuant au renforcement des relations de plus en plus étroites entre les trois pays.

Il a exprimé sa conviction qu'il y aurait davantage d'activités de recherche d'investissement et de promotion de contrats de coopération dans les domaines de la production et des services aux entreprises dans les domaines forts du Vietnam, du Cambodge et du Laos, contribuant ainsi au développement de chaque pays, et au renforcement des relations traditionnelles de solidarité et d'amitié entre ces trois pays.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Ouk Sophon, secrétaire d'État adjoint au ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a souligné l'importance des relations amicales entre le Cambodge, le Vietnam et le Laos, affirmant que ces trois pays peuvent créer un système de coopération écologique dynamique pour une coopération plus mutuellement bénéfique pour les peuples de chaque pays.

Le Cambodge est prêt à coopérer plus étroitement avec le Vietnam et le Laos, en aidant leurs entrepreneurs à continuer de se développer et de réussir, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance économique, d'innovation et de prospérité commune, a-t-il dit.

VNA/CVN