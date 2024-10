Quang Ninh : le programme OCOP porte ses fruits

La province septentrionale de Quang Ninh considère le programme OCOP comme une percée pour le développement économique, en le liant au programme d’édification de la Nouvelle ruralité et à la restructuration du secteur agricole. Ces derniers temps, elle s’est concentrée sur le développement de produits agricoles clés, associés à la transformation et à la commercialisation, afin d’améliorer la valeur des produits agricoles.

Le programme OCOP a créé de nouvelles orientations pour la fabrication et le commerce des produits locaux, contribuant ainsi à augmenter les revenus des habitants, tout en changeant les mentalités concernant la production et en orientant le secteur agricole vers plus de durabilité.

Actuellement, Quang Ninh compte plus de 1.000 ha de zones de culture certifiées VietGAP, 94 ha de rizières de haute qualité, et 420 installations appliquant des programmes avancés de gestion de la qualité. Elle abrite également 46 zones de culture dotées de codes de traçabilité et six usines de conditionnement de fruits frais. Les produits locaux renforcent de plus en plus leur position et leur valeur auprès des consommateurs.

Développer l’e-commerce

Quang Ninh compte 417 produits OCOP de 3 à 5 étoiles, soit 181 de plus que fin 2020. Parmi les produits phares, on retrouve le poulet de Tiên Yên, les rouleaux de calamars de Ha Long, le thé aux fleurs jaunes de Ba Che, les huîtres, les crevettes, la sauce de poisson de Vân Dôn, et diverses herbes médicinales. Ces produits du terroir gagnent en réputation et génèrent des revenus importants pour les habitants locaux.

Pour renforcer leur marque et leur position, la vente en ligne est l’une des solutions les plus efficaces. Consciente de l’importance de l’e-commerce, Quang Ninh s’emploie depuis quelques années à numériser les chaînes de distribution et à vendre ses produits OCOP sur les plates-formes de commerce électronique.

Texte et photo : Thê Linh/CVN