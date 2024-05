Développer les marchés d’exportation de fruits vietnamiens

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a déclaré que les exportations de fruits et légumes au cours des cinq premiers mois de 2024 avaient atteint 2,59 milliards d'USD, en hausse de 28,1% en variation annuelle.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thanh Binh, président de l'Association des fruits et légumes du Vietnam, a déclaré que les principaux produits d'exportation à haute valeur restaient le durian, le fruit du dragon, le jacquier, les bananes... Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes devraient continuer à être favorables dans un avenir proche grâce à une offre intérieure abondante.

Actuellement, les producteurs des principales zones de culture du litchi telles que Bac Giang, Hai Duong... récoltent activement la récolte de 2024.

Selon le Service de l'agriculture et du développement rural de Bac Giang, la province s'attend cette année à ce que la production de litchi d'exportation soit d'environ 70.000 tonnes, soit 70% de la production totale de la province, avec la Chine comme principal marché.

Pour garantir la qualité des litchis destinés à l'exportation, la province de Bac Giang contrôle strictement 223 indicatifs régionaux de culture, dont 130 pour le marché chinois, 18 pour les États-Unis, 38 pour le Japon, 18 pour l'Australie.

Pour augmenter la valeur des litchis, depuis le début de l'année, Hai Duong s'est coordonné avec les autorités compétentes pour organiser de nombreux programme de promotion pour écouler des litchis dans des pays comme la Chine, le Japon, les États-Unis, la France, la Malaisie, la République de Corée.

Afin de créer des conditions favorables à l'exportation des litchis au Japon, le ministère japonais de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF) a envoyé au Vietnam deux experts en quarantaine végétale pour surveiller le processus d'emballage, de transformation et de certification des expéditions.

Photo : VNA/CVN

Récemment, les deux premières tonnes de litchis frais vietnamiens sont arrivées à l'aéroport Charles-de-Gaulle à Paris. Il s'agit également des premiers lots de la récolte 2024 répondant aux normes GlobalGAP et exportés par voie aérienne depuis Thanh Hà et Hai Duong vers l'Europe.

Nguyên Nhu Cuong, directeur du Département de la production végétale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que son ministère continuait de promouvoir les négociations, de supprimer les barrières techniques et commerciales, d'ouvrir les quotas officiels d'exportation de produits agricoles vers les grands marchés tels que la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, le Brésil, le Japon, la République de Corée... et de nouveaux marchés prometteurs tels que le Moyen-Orient, l'Afrique... Le ministère promeut notamment la signature rapide d'un protocole pour exporter du durian surgelé et des noix de coco fraîches vers le marché chinois.

Le ministère se coordonne activement avec les ambassades et les offices du commerce du Vietnam à l'étranger pour créer des canaux d'échange, fournir des informations sur le marché et accroître la promotion des produits…

VNA/CVN