Protection et soutien des enfants sur l’espace numérique

Un cours de perfectionnement destinée aux journalistes des organes de presse, portant sur la protection et le soutien des enfants afin qu’ils interagissent de manière saine et créative sur l’espace numérique, a été organisée mardi 18 novembre à Hanoï par le Département de la presse (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme).

>> Reconnaître les trois stratagèmes des cybercriminels pour approcher les élèves

>> L’ONU agit pour sécuriser le cyberespace des enfants

>> Protection des enfants sur les plateformes de commerce électronique

Cette initiative vise à renforcer l’efficacité de la communication en matière de protection de l’enfance à l’ère du numérique. Ce cours de perfectionnement s’inscrit dans le cadre du Programme “Protection et soutien des enfants pour une interaction saine et créative sur l’espace numérique pour la période 2021-2025”, approuvé le 1er juin 2021 par le Premier ministre dans la Décision N°830.

De nombreux risques signalés

"Dans un contexte où l’information en ligne influence profondément la vie sociale, les enfants et les jeunes font face à de nombreux risques comme l’intimidation en ligne, l’exploitation, les escroqueries ou l’exposition à des contenus toxiques. Ces menaces affectent gravement leur santé mentale, leur bien-être et leur développement intégral" a souligné Mai Huong Giang, vice-directrice du Département de la presse lors de l’ouverture.

Selon elle, parmi les enfants âgés de 12 à 17 ans utilisant Internet, 87% se connectent chaque jour, mais seulement 36% savent comment se protéger en ligne. Les données du Centre national américain pour les enfants disparus et exploités (NCMEC) indiquent qu’en 2023, plus de 500.000 signalements liés à des images ou vidéos d’abus sexuels impliquant des enfants au Vietnam ont été enregistrés - un chiffre plaçant le pays parmi les plus touchés de la région.

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) révèle également que 66% des enfants vietnamiens interrogés ne connaissent aucun numéro d’assistance en cas de cyberharcèlement, et que les 10-14 ans constituent le groupe le plus vulnérable.

Le club pour la protection des enfants vietnamiens dans l’espace numérique rapporte que 40% des enfants déclarent ne pas se sentir en sécurité, plus de 70% ont vécu des expériences indésirables en ligne et environ 1% (soit 94.000 enfants) ont été victimes d’exploitation ou d’abus sexuels sur Internet.

Les statistiques du Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information (A05) du ministère de la Police montrent qu’en 2025, plus de 77% des enfants et adolescents accèdent à Internet quotidiennement. Rien que durant les six premiers mois de l’année, des dizaines d’affaires d’escroqueries, de manipulation psychologique et d’enlèvements en ligne visant des enfants et étudiants ont été enregistrées, dont certaines impliquant la coupure forcée des liens familiaux, le chantage ou la traite de personnes.

Rôle essentiel de la presse

Mai Huong Giang a rappelé que ces dernières années, de nombreuses campagnes de sensibilisation contre les dangers numériques pour les enfants ont été déployées. L’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï) les 25 et 26 octobre dernier illustre les efforts mondiaux pour combattre la cybercriminalité et protéger les groupes vulnérables.

Le cours de perfectionnement comprend deux thèmes. Le premier, “Situation actuelle de la protection des enfants en ligne et campagnes d’amélioration des compétences numériques”, est présenté par Lê Thi Mai Quyên, de la ligne téléphonique 111, numéro national de protection des enfants. Elle y analyse la situation de l’usage d’Internet par les enfants, les risques auxquels ils sont exposés, les méthodes d’enlèvement en ligne, les "clés" pour éviter l’exploitation numérique et le rôle des familles, écoles et communautés.

La deuxième, “Identifier les risques technologiques et renforcer la protection des enfants à l’ère numérique”, est présentée par Dinh Thi Nhu Hoa, du Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information du ministère de la Police. Elle y aborde la réalité de la cybercriminalité, les enjeux de sécurité numérique pour les enfants, ainsi que les solutions permettant aux médias et journalistes de mieux protéger et accompagner les enfants sur l’espace numérique.

Texte et photos : Nguyên Thành/CVN