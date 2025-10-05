Alerte

Typhon Matmo : Le Nord du Vietnam se prépare à des vents extrêmes et des pluies diluviennes

Le typhon Matmo, onzième tempête en Mer Orientale, devrait frapper Quang Ninh dans la nuit du 5 octobre, avec des vents très forts de force 12-13 et des rafales atteignant force 16, a déclaré le D r . Mai Van Khiêm, Professeur associé et directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Photo : CTV/CVN

À 22h00 le 5 octobre, la tempête sera au large de Quang Ninh avec des vents de force 11 à 12 (rafales 15), se déplaçant vers l'ouest-nord-ouest à 20-25 km/h. Les zones menacées comprennent le nord-ouest de la mer Orientale septentrionale, le nord du golfe du Bac Bô et les zones côtières de Quang Ninh à Hung Yên et Lang Son.

Le niveau de risque de catastrophe est évalué à 3.Le 6 octobre à 10 heures, le typhon, affaibli, devrait atteindre la frontière entre Lang Son et le Guangxi (Chine), avec des vents de force 6 à 7 (rafales 9), et se diriger vers l'ouest-nord-ouest à environ 20 km/h.

Les zones touchées restent le nord du golfe du Tonkin et les provinces côtières de Quang Ninh à Hung Yên, y compris Lang Son. Le niveau de risque de catastrophe reste à 3. Le 6 octobre à 22 heures, la tempête se sera affaiblie et se transformera en dépression tropicale au-dessus de la région montagneuse du nord, avec des vents inférieurs à 6, se déplaçant vers l'ouest-nord-ouest à environ 20 km/h.

En raison de l'impact du typhon, les eaux du nord-ouest de la mer de l'Est septentrionale subiront des vents forts d'intensité 8 à 10, augmentant jusqu'à 11 à 13 près du centre de la tempête, avec des rafales atteignant 15 à 16.

La hauteur des vagues est prévue entre 4 et 6 m, atteignant 6 à 8 m près de l'œil de la tempête, rendant la mer agitée avec un potentiel destructeur capable de couler de gros navires.

Les zones côtières et insulaires des provinces de Quang Ninh et de Hai Phong subiront des ondes de tempête de 0,4 à 0,6 m. Il est conseillé aux zones côtières et estuariennes de prendre des précautions contre les inondations et les fortes vagues à partir de l'après-midi et de la soirée du 5 octobre.

Côté terrestre, des précipitations très importantes sont prévues du 5 au 7 octobre : les régions montagneuses et du centre du pays pourraient recevoir entre 150 et 250 mm (dépassant 400 mm localement), tandis que le Delta du fleuve Rouge et Thanh Hoa devraient enregistrer 70 à 150 mm (localement plus de 200 mm).

Photo : VNA/CVN

L'intensité des précipitations pourrait dépasser les 150 mm en trois heures dans certaines zones.

Du 5 au 7 octobre, les précipitations totales devraient s'établir entre 150 et 250 mm dans les régions montagneuses et du centre du pays, avec des précipitations dépassant les 400 mm dans certaines zones, tandis que le delta du Nord et Thanh Hoa pourraient enregistrer entre 70 et 150 mm, voire localement plus de 200 mm.

Ces volumes font craindre des inondations, des crues soudaines et des glissements de terrain.Le NCHMF a d'ailleurs émis un avertissement pour les inondations sur les rivières du Nord et de Thanh Hoa, avec un risque de catastrophe de niveau 2.

Enfin, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a alerté directement les aéroports internationaux de Vân Dôn (Quang Ninh) et de Cat Bi (Hai Phong), tout en demandant à Nôi Bài (Hanoï) ainsi qu'à Tho Xuân, Vinh et Diên Biên de maintenir une vigilance accrue face à l'évolution de la tempête.

VNA/CVN