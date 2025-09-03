À la découverte de la place Ba Dinh, symbole de la fierté nationale

En ce mois de septembre, le peuple vietnamien célèbre avec fierté la Fête nationale du 2 septembre, un moment historique qui unit toute la nation. Il y a 80 ans, le Président Hô Chi Minh proclamait la Déclaration d’indépendance sur la place Ba Dinh, marquant ainsi la naissance de la République démocratique du Vietnam.

Photo: VNA

Situé au cœur de Hanoï, ce lieu ô combien emblématique reste aujourd’hui un point de rassemblement pour des millions de Vietnamiens et d’amis du monde entier, venus partager le souvenir de ces instants inoubliables.

La place Ba Dinh tire son nom d’un mouvement insurrectionnel lancé contre les troupes coloniales françaises à la fin du IXXᵉ siècle, dans la province de Thanh Hoa. Elle incarne le souvenir de la résistance et de l’esprit indomptable du peuple vietnamien. Cet espace de 320 mètres de long sur 100 mètres de large est divisé en 210 carrés de pelouse, entrecoupés d’allées. Au centre s’élève un mât de 25 mètres, en haut duquel flotte le drapeau. L’ensemble architectural associe un vaste espace public et un cadre paysager comportant plusieurs monuments emblématiques: le mausolée du Président Hô Chi Minh, le mémorial des héros morts pour la patrie, la pagode au Pilier unique et l’Assemblée nationale.

La place Ba Dinh a connu cinq grandes rénovations, chacune liée à une étape clé de l’histoire du pays. En 1945, elle est élargie pour accueillir des dizaines de milliers de personnes le jour de la proclamation de l’Indépendance. En 1954, elle est réaménagée après la libération de Hanoï. En 1969, l’espace est rénové pour les funérailles du président Hô Chi Minh. Entre 2008 et 2010, la place fait l’objet d’une restauration complète à l’occasion du millénaire de Thang Long - Hanoi. Quant aux travaux d’extension vers le sud qui ont été lancés en juin 2025, ils visent à rétablir l’axe cérémoniel et à moderniser le paysage du centre politique national.

“L’extension couvre une superficie d’environ 7.300 m2, comprenant 28 carrés de pelouse ainsi que des trottoirs, tandis que l’esplanade Hùng Vuong est agrandie de 1.000 m2”, précise le colonel Nguyên Thê Luc, commandant adjoint du Corps 12 du ministère de la Défense, l’unité chargée des travaux d’aménagement paysager de la place Ba Dinh.

Photos d'archives: VNA/CVN

Située au cœur de Hanoï, la place Ba Dinh n’est pas seulement un vaste espace orné de pelouses verdoyantes et de drapeaux flottant lors des grandes célébrations. Elle a aussi été le témoin de certains des événements les plus marquants de l’histoire vietnamienne. Du podium historique du 2 septembre 1945 aux grandes cérémonies et rassemblements nationaux, la place Ba Dinh est devenue un symbole d’indépendance, de liberté et d’aspiration d’un peuple résilient à se progresser.

Depuis 2001, un rituel national s’y déroule chaque jour : la cérémonie de lever du drapeau, à 06h00 du matin en été et à 06h30 en hiver.

“En ce jour historique, nous sommes fiers de voir flotter le drapeau national, de chanter l’hymne et de saluer devant la place. C’est une grande fierté d’être Vietnamiens”, nous dit l’une des nombreuses personnes présentes sur la place ce 2 septembre.

“Nous nous sommes levés tôt pour faire la queue, assister à la cérémonie du lever du drapeau et rendre hommage au Président Hô Chi Minh. Nous en sommes très fiers”, ajoute une autre.

En ce début septembre, la place Ba Dinh a accueilli le défilé militaire et civil marquant le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam. L’événement a réuni une foule nombreuse de Vietnamiens et d’amis étrangers. Pour les Vietnamiens, il aura été l’occasion de ressentir et de comprendre pleinement la valeur de la paix, de l’indépendance, de la liberté et du bonheur.

“Je suis un ancien combattant du champ de bataille de Quang Tri. Je suis profondément ému d’être ici en ce jour de Fête nationale. C’est pour moi un grand honneur de partager l’élan de tout le peuple”, nous déclare un vétéran, venu assister à la parade.

“Aujourd’hui, en me tenant devant la place Ba Dinh, entouré de drapeaux, de fleurs et d’une foule immense, je ressens une fierté et une joie immenses. L’atmosphère est indescriptible. Ce moment me rappelle qu’il est de mon devoir de mieux vivre, de multiplier les bonnes actions et de contribuer davantage à la société, afin de bâtir un Vietnam plus prospère, digne des sacrifices de nos ancêtres”, nous confie une spectatrice.

De nombreux visiteurs étrangers n’ont pas caché leur admiration en visitant la place Ba Dình à l’occasion des grandes célébrations.

“Je suis très heureuse et honorée d’être ici. Je suis très impressionné par toute cette ferveur patriotique”, confie l’une d’entre d’eux.

“En venant ici, je perçois clairement l’esprit du peuple vietnamien. C’est un esprit d’unité, de patriotisme et d’attachement profond, qui prend toute sa dimension en ce jour de Fête nationale”, renchérit une autre.

80 ans se sont écoulés, la place Ba Dinh reste un symbole de la fierté nationale, considérée comme le cœur de Hanoï et du pays. Elle rappelle l’histoire de la Révolution d’Août et de la proclamation de l’Indépendance, tout en reflétant la vitalité d’un peuple qui sait préserver son passé et bâtir son avenir.

VNA/CVN