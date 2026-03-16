Des vols à l'aéroport international de Dubaï déroutés après une attaque de drone

Dubai Airports Company, l'autorité aéroportuaire qui possède et gère les aéroports de Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU), a annoncé lundi 16 mars que certains vols ont été déroutés de l'aéroport international de Dubaï (DXB) vers l'aéroport international Al Maktoum après qu'un drone s'est écrasé près du DXB, provoquant un incendie.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Bureau des médias de Dubaï a indiqué que l'incendie, causé par l'écrasement du drone tôt dans la matinée, avait été maîtrisé et qu'aucun blessé n'est à déplorer.

Selon l'Autorité de l'aviation civile de Dubaï, les vols à l'aéroport ont été temporairement suspendus par mesure de précaution afin d'assurer la sécurité des passagers et du personnel.

Il a été conseillé aux voyageurs de contacter leurs compagnies aériennes respectives pour obtenir les dernières informations concernant leurs vols.

La défense civile de Dubaï a confirmé que l'incendie avait été causé par l'impact du drone sur l'un des réservoirs de carburant situés à proximité du DXB.

Les États du Golfe ont été frappés par une vague de bombardements de missiles et de drones depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran le 28 février, les EAU ayant signalé l'interception de plus de 1.500 drones à ce jour.

Xinhua/VNA/CVN