Des vols à l'aéroport international de Dubaï déroutés après une attaque de drone

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|La fumée d'un incendie à l'aéroport de Dubaï, le 16 mars aux Émirats arabes unis.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le Bureau des médias de Dubaï a indiqué que l'incendie, causé par l'écrasement du drone tôt dans la matinée, avait été maîtrisé et qu'aucun blessé n'est à déplorer.
Selon l'Autorité de l'aviation civile de Dubaï, les vols à l'aéroport ont été temporairement suspendus par mesure de précaution afin d'assurer la sécurité des passagers et du personnel.
Il a été conseillé aux voyageurs de contacter leurs compagnies aériennes respectives pour obtenir les dernières informations concernant leurs vols.
La défense civile de Dubaï a confirmé que l'incendie avait été causé par l'impact du drone sur l'un des réservoirs de carburant situés à proximité du DXB.
Les États du Golfe ont été frappés par une vague de bombardements de missiles et de drones depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran le 28 février, les EAU ayant signalé l'interception de plus de 1.500 drones à ce jour.
Xinhua/VNA/CVN