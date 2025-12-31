Le Forum économique d’automne veut devenir une plateforme annuelle de prestige

Le gouvernement souhaite que le Forum économique d’automne de Hô Chi Minh-Ville continue de gagner en importance, en professionnalisme et en efficacité pour devenir une plateforme annuelle de prestige, non seulement au Vietnam, mais aussi aux niveaux régional et international, a déclaré le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son.

>> Forte participation internationale attendue au Forum économique d’automne

>> Le Premier ministre vietnamien accueille des partenaires mondiaux au Forum économique d’automne

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a tenu ces propos lors d’une conférence récapitulative sur le Forum économique d’automne 2025 placé sous le thème "Transition verte à l’ère du numérique", organisé mercredi 31 décembre par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Il a déclaré que l’édition 2025 avait été un succès tant par son ampleur que par son contenu et son rayonnement international. Le forum avait constitué une plateforme concrète de dialogue politique, réunissant décideurs, organisations internationales, experts et entreprises pour débattre des grandes tendances mondiales, identifier les nouveaux défis et proposer des orientations et des solutions politiques dans le contexte de la transformation verte et numérique.

Afin de renforcer encore le statut et l’efficacité du forum en 2026, dans un contexte d’intégration internationale croissante, le vice-Premier ministre a invité les ministères, les agences centrales et les collectivités locales - en particulier Hô Chi Minh-Ville - à approfondir leur coopération avec le Forum économique mondial (FEM) dans le cadre d’un partenariat stratégique à long terme.

Hô Chi Minh-Ville a été invitée à collaborer étroitement avec le FEM à l’élaboration du thème et du programme du forum 2026, et à conseiller le gouvernement sur l’invitation de hauts dirigeants étrangers, en vue d’une future co-organisation de l’événement avec le FEM.

Bùi Thanh Son a souligné que le thème du forum devait être en parfaite adéquation avec les priorités stratégiques du Parti et de l’État en matière de développement rapide et durable, soutenant ainsi les piliers de croissance à long terme du pays dans cette nouvelle ère. Le Vietnam devrait également, par le biais de ce forum, intensifier sa diplomatie économique et technologique afin de mobiliser des ressources internationales, des investissements de qualité, des technologies et des connaissances pour le développement national et municipal.

Le vice-Premier ministre a exhorté les autorités locales à mettre en œuvre rapidement les projets et programmes découlant du forum et à continuer de soutenir le fonctionnement du Centre pour la quatrième révolution industrielle (C4IR) à Hô Chi Minh-Ville, afin qu’il puisse mieux servir de passerelle entre les partenaires nationaux, le réseau du FEM et ses homologues internationaux.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, des experts et des représentants du monde des affaires ont discuté des mécanismes financiers permettant de mobiliser les transferts de fonds pour le développement scientifique et technologique, ainsi que des mesures visant à attirer des financements extrabudgétaires pour la transformation industrielle intelligente, conformément à la Déclaration conjointe visant à promouvoir l’industrie intelligente et une transformation industrielle responsable au Vietnam, annoncée le 26 novembre par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le FEM.

Les délégués ont également proposé que le FEM devienne un partenaire de coordination stratégique pour le forum annuel, afin d’assurer la continuité et la mise en œuvre efficace des politiques.

Le Forum économique d’automne 2025, qui s’est tenu du 25 au 27 novembre, a attiré plus de 1.800 délégués et près de 100 délégations internationales, dont des représentants de 10 Centres pour la quatrième révolution industrielle et de plus de 75 institutions scientifiques et technologiques internationales.

Le forum a souligné le rôle essentiel des sciences et des technologies comme moteur de croissance, dont la contribution au PIB national en 2025 est estimée à environ 1,4 billiards de dôngs (53,2 milliards de dollars). Seize accords de coopération entre partenaires nationaux et internationaux ont été annoncés à cette occasion.

En marge de l’événement, 21 réunions bilatérales et multilatérales ont eu lieu entre des dirigeants gouvernementaux, des autorités municipales, des organisations internationales et des entreprises mondiales de premier plan.

VNA/CVN